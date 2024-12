Matt Brown sobre Covington: «Hace mucho tiempo que no hace nada de élite»

Colby Covington cayó a 2-4 en sus últimas seis apariciones cuando un corte espantoso detuvo una pelea que estaba perdiendo de manera desigual ante Joaquín Buckley en UFC Tampa. En realidad, fue su primera derrota en una pelea sin título desde 2015, pero el siempre franco peso welter recibió sus dos oportunidades de campeonato más recientes con victorias sobre peleadores con un récord combinado de 0-8 en 16 peleas recientes.

Si bien se burló de la detención en sus primeros comentarios sobre la derrota, Covington no estaba teniendo la mejor noche en la oficina, independientemente de cómo terminó su pelea. Con su cumpleaños número 37 acercándose a principios de 2025, es posible que la última derrota de Covington haya marcado el final de su carrera como peso welter de élite.

Su compañero veterano de UFC Matt Brown sostiene que el tiempo probablemente pasó mucho antes del sábado por la noche en Tampa.

“Es difícil argumentar que realmente ha sido de élite durante un tiempo. No ha hecho nada de élite durante mucho tiempo. Ni siquiera estoy seguro de si la puerta ya estaba cerrada. Pensé que esta era su oportunidad de demostrar que sigue siendo un peso welter de élite, y no pasó la prueba. Creo que esa puerta podría haber sido cerrada ya, esa es la única advertencia para eso. Ya veremos.

“Supongo que la pregunta es si se retira. Ni siquiera se trata de si sigue siendo un peso welter de élite. Creo que la respuesta es bastante clara. ¿Va a quedarse? ¿Va a seguir peleando? Porque ha vivido más de su papel que de sus actuaciones, ¿no?”

Antes de 2017, Covington era considerado un prospecto sólido, pero no hizo mucho ruido y luego afirmó que la UFC le había dicho que potencialmente no volvería a firmar porque su contrato estaba a punto de expirar. Entonces Covington modificó su enfoque y continuó ganando peleas, pero de repente se convirtió en uno de los charlatanes más ruidosos del juego. Atacó a los oponentes, sus países de origen e incluso quemó puentes con ex compañeros de entrenamiento y compañeros de equipo.