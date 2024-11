Matt Brown no quedó sorprendido con Jon Jones en UFC 309

Jon Jones hizo su trabajo el sábado por la noche al dominar por completo a Stipe Miocic y dejarlo fuera de combate con una brutal patada giratoria al cuerpo en el tercer asalto del evento principal de la UFC 309. Pero, ¿Jones merecía tanto crédito considerando que Miocic venía de casi cuatro años de inactividad y que, a los 42 años, tal vez no era el mismo peleador que conquistó dos veces la división de peso completo de la UFC?

Ese es el argumento que esgrimió la leyenda de la UFC, Matt Brown, al recordar la pelea porque, si bien Jones tuvo una actuación excelente, no se estaba enfrentando exactamente al Miocic que eliminó a oponentes como Francis Ngannou y Daniel Cormier en el pasado.

«A pesar de lo mal que lucía atléticamente, también parecía de su edad, para ser honesto, digo que parecía más viejo de lo que era. Piernas rectas, no odio a Stipe. Simplemente parecía que no lo tenía en este momento, ¿y por qué debería tenerlo? Entró a desafiarse a sí mismo al más alto nivel con el mejor de todos los tiempos y no pasó el desafío.

“Esto puede ser un poco polémico, pero para mí, casi le quita algo a Jon Jones. Quiero decir, lo venció casi sin fallas. Le di a Stipe el segundo round, pero no fue una demolición ni nada. Fue casi impecable para Jon Jones, pero no me sorprendió que Jon Jones venciera a esa versión de Stipe”.

Si bien Miocic encontró una manera de mantenerse en el ring luego de un primer asalto desequilibrado en el que terminó de espaldas con Jones lanzándole bombas desde arriba, el nativo de Ohio simplemente nunca logró armar ninguna ofensiva durante la pelea.

Según todos los informes, Miocic parecía mucho más lento que Jones durante todos los intercambios y su tiempo de reacción parecía simplemente deficiente en comparación con el gran peso completo del pasado.