Matt Brown: «Israel Adesanya tiene mucho que demostrar»

Israel Adesanya ingresa a territorio desconocido el sábado en UFC Arabia Saudita cuando regresa a la acción luego de dos derrotas consecutivas por primera vez en su carrera.

Es fácil perder el contexto cuando se habla de derrotas consecutivas, considerando que Adesanya cayó ante el campeón de peso mediano de UFC Dricus du Plessis y el contendiente número uno Sean Strickland en esas peleas, pero ahora está luchando contra una narrativa de que su próxima pelea contra Nassourdine Imavov es una situación que debe ganar. Pero el peso welter retirado de UFC Matt Brown , que cuenta a Adesanya como amigo y ex compañero de entrenamiento, cree que eso en realidad podría sacar lo mejor de él.

«Sigue ahí. Creo que volver a sentir que tiene algo que demostrar le reportará muchos beneficios«.

En muchos sentidos, Adesanya se encuentra en uno de los momentos más cruciales de su carrera.

Debido a que es considerado uno de los mejores peleadores de peso mediano en la historia del deporte, nunca está lejos de la contienda por el título, especialmente si se tiene en cuenta su inmensa popularidad y poder de convocatoria. Pero, por otro lado, una tercera derrota consecutiva para Adesanya sería devastadora y las preguntas sobre su relevancia como uno de los mejores peleadores de 185 libras surgirían rápidamente después del evento.

Es por eso que Brown no restará importancia a esta pelea, pero la adversidad podría sacar lo mejor de Adesanya después de haber permanecido en su trono como campeón durante tanto tiempo.

«No sé si se sintió cómodo porque no conozco su mentalidad, pero casi no hay forma de no sentirse cómodo. Es casi imposible no sentirse un poco cómodo, especialmente cuando estás peleando con un tipo como Strickland que, en el papel, parece un rival fácil. Pero tampoco podemos olvidar, y creo que tuvimos esta discusión justo después de la pelea, no le quitemos mérito a Strickland. Es un tipo muy malo y, obviamente, puede que simplemente sea un rival estilístico pobre para Izzy.

“Esta pelea es ciertamente importante para él. Estoy seguro de que él lo sabe muy bien, independientemente de lo que esté diciendo. Siempre he amado a Israel Adesanya desde el principio. Lo conozco desde antes de que estuviera en la UFC, cuando peleaba en GLORY y su mentalidad siempre ha sido insuperable. Siempre he tenido mucho respeto por él. Incluso después de que fuera campeón, me lo encontraba y seguía siendo el mismo tipo. Realmente lo aprecio. Es un tipo tan bueno. Sigue teniendo los pies en la tierra. Da la impresión de ser un tipo llamativo, pero tiene los pies en la tierra y tiene una mentalidad excelente para pelear”.