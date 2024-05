Matt Brown explica cómo desaire de UFC 300 finalizó decisión de retirarse

Matt Brown pensó que tendría un escenario de retiro soñado para poner fin a su carrera en MMA. Lamentablemente, no sucedió así.

Brown anunció el sábado que colgaría sus guantes de UFC después de una temporada de 28 peleas con la promoción en la que tuvo marca de 15-13 y acumuló una serie de récords notables, incluida la mayor cantidad de victorias por nocaut en la historia de la división de peso welter.

“El Inmortal” no había peleado desde mayo de 2023 y estuvo considerando seriamente alejarse durante algún tiempo. Sin embargo, se aferró a la idea de que podría tener un último baile en la monumental cartelera de UFC 300 el mes pasado en Las Vegas. Brown dijo que esperaba conseguir un contrato para pelear contra Jim Miller en lo que sería su pelea de retiro, pero la promoción decidió reservar a Miller contra Bobby Green , y eso marcó el clavo en el ataúd de la decisión de Brown.

«Lo único que realmente estaba esperando era que pensé que iba a entrar a UFC 300 y pelear contra Jim Miller, y que iba a usar eso para mi despedida. Estaba bastante decidido a eso: voy a pelear contra Jim Miller en UFC 300, esta sería la despedida más ruda jamás peleada contra una leyenda como Jim Miller en la cartelera más importante en la historia de UFC, y no lo lograron. eso pasa. Entonces pensé: ‘Bueno, entonces a la mierda’.

“No estoy resentido ni mucho menos, pero si hay algo que me molestó es que no pude llegar a 300, porque así quería terminarlo. Rogué por subir a 100. Rogué por subir a 200. Rogué por subir a 300. Pensé: ‘Amigo, ¿no me he ganado algo todavía?’ Intenté todo lo que pude y pensé que estaba escrito en piedra. Literalmente estaba entrenando para pelear contra Jim Miller. Dijo que quería pelear conmigo; Dije que quería pelear con él. Pensé que todas las cartas estaban en su lugar y pensé que iba a ser una decisión fácil, pero luego no sucedió. Habría sido la despedida perfecta para mí. Estoy seguro de que UFC tiene sus razones, cualesquiera que sean”.

Brown aclaró que no tiene “ningún resentimiento” hacia los altos mandos de UFC y enfatizó que lo trataron bien durante sus casi 16 años en la compañía. De hecho, recientemente le ofrecieron una pelea contra Max Griffin para un próximo evento, pero cuando llegó la propuesta, ya había abandonado mentalmente la idea de competir.