Matt Brown: «Es bastante obvio lo que está pasando con McGregor»

La fecha de regreso de Conor McGregor a UFC sigue siendo un misterio, sin ninguna idea real sobre cuándo, o si, volverá a pelear.

Este pasado fin de semana en UFC 298 , el CEO de UFC, Dana White, abordó los numerosos retrasos en la pelea de McGregor nuevamente, que comenzaron con la pierna rota que sufrió en su última pelea contra Dustin Poirier en 2021, pero que solo se ha complicado aún más con la fortuna de la superestrella irlandesa. ha acumulado.

White elogió a McGregor como un socio comercial increíble y dijo que a UFC siempre le encantará cuando compita, pero en última instancia, «el dinero complica muchas cosas», dijo White, y eso no tiene nada que ver con el sueldo de McGregor para su próxima pelea.

El peso welter de UFC Matt Brown ha sostenido durante mucho tiempo que cree que McGregor nunca volverá a pelear, y su determinación sobre el tema solo se ha fortalecido con estos últimos retrasos.

«Es bastante obvio. No creo que sea una mierda mística de Nostradamus. El tipo tiene cientos de millones en el banco. ¿Pelearías si tuvieras cientos de millones en el banco?

“Hizo muchas cosas maravillosas. Era un luchador increíble. Nunca volverá a conseguir un título. La única razón por la que tendría que volver es su ego. No necesita el dinero. Sería sólo ego. No volverá a conseguir un cinturón y lo sabe. No es una persona tonta. Habla mucha mierda pero no es una persona tonta. Es una persona muy, muy inteligente. Sabe que no volverá a conseguir un cinturón nunca más. Entonces, ¿Cuál es el punto de volver y luchar? ¿Cuál es el punto?»

Se ha argumentado que atletas de alto perfil en otros deportes todavía compiten a pesar de acumular una riqueza que incluso eclipsa lo que McGregor ha ganado durante su vida.

A los 39 años, LeBron James todavía busca otro título de la NBA con un patrimonio neto reportado de mil millones de dólares. Floyd Mayweather sigue boxeando cuando ya tenía cientos de millones en el banco.