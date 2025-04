Matt Brown defiende a Bryce Mitchell antes del UFC 314

Bryce Mitchell parece recibir tanta atención por lo que dice fuera de la jaula como por el trabajo que realiza cada vez que pelea, pero últimamente ha recibido una reacción mucho más negativa de los fanáticos.

Esto se debe en gran medida a la diatriba absurda que Mitchell soltó en su podcast en enero, donde defendió a Adolf Hitler y negó la existencia del Holocausto. Antes de esas declaraciones ofensivas, Mitchell solía aferrarse a sus teorías conspirativas favoritas, como afirmar que la Tierra era plana y afirmar que «simplemente no cree» en los cinturones de seguridad.

La leyenda de la UFC Matt Brown ciertamente no está de acuerdo con mucho de lo que Mitchell ha dicho últimamente, pero también se apresura a señalar que es fácil olvidar la ocupación que ambos eligieron para ganarse la vida.

“Siendo realistas, estamos tratando con luchadores de MMA. Hay muchos locos en este deporte. Hay una razón por la que la gente, incluyéndome a mí, elige seguir el camino de ser luchador de MMA y no ir a la universidad, no conseguir un trabajo estable ni abrir un negocio. Hay una razón por la que elegimos arriesgar nuestra vida frente a millones de personas para ganar dinero. No es porque seamos unos cabrones normales y cuerdos. No hay un buen modelo de negocio ahí.

¿Por qué crees que la UFC se aprovecha de todos los luchadores? Nos explotan como a unos malditos campesinos porque somos unos imbéciles. No somos unos universitarios ni nada. O sea, hay algunos con títulos universitarios y, para ser justos, hay luchadores extremadamente inteligentes; me considero uno de ellos, pero no puedes meter a todos en el mismo saco y decir: «Mira a estos genios que decidieron arriesgar sus vidas para entretener a otros y ganar dinero». Eso también es lo que lo hace emocionante, ¿verdad? Todos somos unos locos. Bryce es uno de los primeros. Está un poco más cerca del límite.