Matt Brown critica a Jon Jones por evitar pelea contra Tom Aspinall

Jon Jones puede ser el mejor peleador de todos los tiempos, pero ha sido criticado últimamente después de decir públicamente que no tiene interés en enfrentar al campeón interino de peso completo de UFC, Tom Aspinall .

La conversación comenzó mientras Jones se prepara para enfrentar a Stipe Miocic en el evento principal de UFC 309 con rumores de que uno o ambos podrían retirarse después de que termine la pelea. Por su parte, Jones admitió que hay un mundo en el que sigue compitiendo, pero si va a quedarse después del sábado por la noche, un enfrentamiento contra el campeón de peso semicompleto Alex Pereira podría interesarle . Jones simplemente no ve qué tiene que ganar al pelear con Aspinall.

Como resultado, Jones ha sido acusado de eludir a Aspinall, quien tiene un récord de 8-1 en la UFC y sus ocho victorias fueron por nocaut o sumisión en dos asaltos.

«Supongo que hay que definir qué es ‘agacharse’, ¿no?. Jon no tiene miedo. No lo creo ni por un segundo. ¿Está jugando el juego y eligiendo no pelear con Tom Aspinall? Absolutamente.

“Es la pelea adecuada para hacer. No creo que haya ninguna duda al respecto. Quiere la pelea más importante con Alex Pereira. No creo que eso sea lo que un campeón debería hacer, pero eso es lo que todos los campeones están haciendo ahora, ¿no? Todos quieren subir de categoría de peso. Todos quieren pelear las grandes peleas. Sean O’Malley quería pelear con [ Ilia Topuria ]. Eso es lo que todos los campeones están haciendo ahora”.

En un mundo de riesgo versus recompensa, Brown no culpa a Jones por buscar una pelea más grande y lucrativa con alguien como Pereira, quien rápidamente se ha convertido en una de las estrellas más comercializables en la lista de UFC.

En el papel, Jones vs. Pereira es una pelea más comercializable para vender PPV y eso significa salarios más altos para todos los involucrados.

“Nos dedicamos al boxeo profesional. Buscamos el premio más importante. Lamentablemente, Tom Aspinall no es el premio más importante. ¿Es él el más merecedor? ¿Debería ser el próximo boxeador? Absolutamente. No es el premio más importante”.