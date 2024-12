Matt Brown: «Conor McGregor está atrapado en una tormenta de mierda»

Es casi difícil recordar que hace apenas unos años Conor McGregor era uno de los atletas más populares y conocidos en todo el mundo tras un par de peleas contra Nate Díaz, convirtiéndose en el primer campeón simultáneo de dos divisiones en la historia de UFC y protagonizando una megapelea con Floyd Mayweather .

Esos días parecen haber quedado atrás, ya que McGregor lleva inactivo en su carrera como luchador desde 2021 y la mayoría de los titulares más importantes relacionados con su nombre involucran arrestos, acusaciones desagradables e incluso demandas. El último incidente es un jurado en Irlanda que lo declaró responsable de agresión sexual después de que se presentara una demanda contra McGregor tras acusaciones que se remontan a 2018.

Si bien McGregor ha mantenido su inocencia y tiene planes de apelar el veredicto, una vez más está en el centro de atención por todas las razones equivocadas y nadie sabe si alguna vez podrá cambiar las cosas.

«Conor va a estar en una tormenta de mierda aquí. Obviamente, lo van a multar económicamente, no creo que tenga ningún problema allí. Pero creo que en cuanto a la publicidad, en cuanto al público, seguro que le va a hacer daño. Debería».

“Tanto si fue condenado penalmente como si no, algo que usted dijo que no vamos a abordar, tanto si lo hizo como si no, fue declarado civilmente responsable y el hecho es que él mismo se puso en una situación en la que algo así podría pasar. Ahora, tiene que pagar las consecuencias por ello. La empresa debería rendir cuentas públicamente por ello”.

Queda por ver si la apelación de McGregor da resultado o no, pero el tribunal de la opinión pública ya se ha pronunciado en gran medida sobre él y su atroz comportamiento fuera de la jaula.

Si bien McGregor nunca se presentó exactamente como un ángel, las acusaciones de agresión sexual son obviamente bastante graves y ese es el tipo de acusaciones que no desaparecen mágicamente.

“La opinión pública sobre él ha cambiado. Nunca tuvo esa imagen impecable como la de Tiger Woods. No era tan impecable. Todos sabíamos que era un tipo salvaje, pero eso le sumaba atractivo. Es un tipo salvaje, pero es un artista marcial respetable, no va a hacer ‘eso’. Ahora ha cruzado esa línea, al menos según un jurado, ha cruzado esa línea.