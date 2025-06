Mateusz Gamrot: «Paddy Pimblett sigue siendo una pelea fácil»

Mateusz Gamrot sabe que tiene una tarea difícil por delante este fin de semana, pero le encantaría compartir el octágono con Paddy Pimblett .

Gamrot se enfrenta a Ludovit Klein en el evento coestelar de UFC Vegas 107 del sábado en UFC APEX. El excampeón de KSW busca recuperarse de la derrota por decisión dividida que sufrió ante Dan Hooker en la Pelea de la Noche de UFC 305 el pasado julio.

Desde la pelea más reciente de Gamrot, muchas cosas han cambiado en la división de peso ligero: Islam Makhachev dejó vacante el cinturón de peso ligero para pasar al peso welter, Ilia Topuria se prepara para enfrentar a Charles Oliveira en UFC 317 por el cinturón vacante y el auge de Pimblett después de una victoria por detención desigual sobre Michael Chandler en UFC 314 .

Pero Paddy Pimblett, no me gusta este tipo. Habla demasiado y se le da muy fácil hacerse pasar por una estrella. Todos creen que merece pelear por el título, pero al final, es una decisión de la UFC, y la UFC elige.

“La división de peso ligero es la más peligrosa y la mejor. Cada mes se mueven cosas, y no me sorprende que Islam haya ascendido. Les ganó a todos en la división de peso ligero, así que quiere conseguir el segundo cinturón ”.

Para ser honesto, ahora mismo estoy concentrado en esta pelea y quiero ganar, hacer una actuación excelente, y este año quiero mantenerme activo. Quiero conseguir la próxima pelea y, si mis planes salen bien, este año será crucial para mí.

Pimblett detuvo a Chandler en el tercer asalto con una brutal terrestre en el PPV de la UFC de abril. Si bien la actuación de «El Malo» causó mucha expectación, a Gamrot no le sorprendió que la pelea se desarrollara como lo hizo, y esto se debe principalmente a la oposición.

“Fue una buena actuación, pero siempre se consigue un buen rendimiento cuando el peleador frente a ti va hacia atrás, el que no hace nada. El mejor Chandler fue hace cinco o siete años. Pero ahora mismo, era muy fácil para él. Creo que Chandler es muy fácil para todos ahora en la división de peso ligero. Así que no me sorprende que luciera así.

“Pero sigo pensando que es una pelea fácil, Paddy Pimblett. Si se enfrenta a oponentes realmente buenos y de alto nivel, tendrá problemas en la pelea”.