Jorge Masvidal advierte a todos que no se vuelvan locos con la idea de que Colby Covington obtenga la próxima oportunidad por el título contra Leon Edwards . Al menos no todavía.

Después de la victoria de la trilogía de Edwards (20-3 MMA, 12-2 UFC) sobre Kamaru Usman en UFC 286 para defender el título de peso welter, el presidente de UFC, Dana White, nombró a Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) como el contendiente No. 1 al cinturón .

Esa noticia no le cayó bien a Edwards , pues primero quería ver cómo se desarrolla el enfrentamiento entre Masvidal (35-16 MMA, 12-9 UFC) y Gilbert Burns (21-5 MMA, 14-5 UFC), que se lleva a cabo. El 8 de abril en UFC 287 en Miami, se juega antes de comprometerse con nada.

Hay una disputa de larga data entre Masvidal y Edwards que se originó cuando “Gamebred” atacó al británico detrás del escenario en un evento de UFC en Londres en marzo de 2019, lo que provocó la famosa frase “tres piezas y un refresco” que se convirtió en parte del léxico de MMA. Edwards quiere su oportunidad de venganza ahora que tiene el cinturón, pero los jefes de UFC parecen tener otros planes que involucran a Covington.

Sin embargo, Masvidal confía en que esos planes están lejos de ser inamovibles. Afirma que sabe algo que el resto del mundo no sabe.

“Estoy peleando con Gilbert, luego pelearé con Leon. Te estoy diciendo que así es como se desarrollará. Acabo de recibir información privilegiada.

Sin embargo, las expectativas son diferentes de la realidad, y Masvidal no es tonto. Ingresa a UFC 287 con una racha de tres derrotas consecutivas, y no importa qué tan arraigada esté su rivalidad con Edwards, no obtendrá una oportunidad por el título a menos que venza a Burns.

Afortunadamente para Masvidal, no le falta en lo más mínimo confianza, y está seguro de que producirá una actuación que hará que el mundo de las MMA exija ver la pelea.

“Estoy ansioso por entrar allí con Gilbert y desmantelarlo por completo hasta el punto de que todos me rueguen que vaya y pelee con Leon. Sé que Leon no es un idiota. Ya peleó antes y defendió el título y esas cosas, y sabe lo que un tipo como yo trae a la mesa además de la carne adicional que tenemos y la cantidad de pay-per-views que podemos generar juntos luchando por ese título. Creo que es épico. Es un final de película para mí y para todos los involucrados conmigo”.