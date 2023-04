Masvidal se ofende con acusación engrase de Burns

Jorge Masvidal no está contento con la acusación lanzada a raíz de UFC 287. El campeón de BMF y contendiente de UFC desde hace mucho tiempo fue acusado por su oponente, Gilbert Burns, de engrasar en su evento coestelar de peso welter el sábado por la noche en Miami.

Masvidal (35-17 MMA, 12-10 UFC), quien perdió por decisión ante Burns y se retiró inmediatamente después , niega haber engrasado o cualquier tipo de juego sucio.

“Hay una comisión, hay numerosas personas detrás del escenario además de USADA. Nunca he engrasado. Nunca me han pillado por hacer trampa ni nada por el estilo. Quizás soy el tipo más sudoroso que conoce, pero nunca me he engrasado. Nunca me he puesto nada en mi vida. Nunca he hecho eso en mi vida.

“Tal vez debería culpar a su técnica por ser una mierda y no poder hacer nada más que aguantar. Nunca he hecho trampa. El árbitro estaba allí tocándonos constantemente y rompiéndonos, ¿y me estás diciendo que no podía ver que tenía grasa? Conoce la diferencia entre eso y sudar”.

Masvidal puso fin a una carrera de 52 peleas el sábado por la noche y se alejó del deporte como una de las figuras más notables de los últimos años. El nativo de Miami no está feliz de que las acusaciones de Burns hayan empañado su pelea de retiro.

“Nunca he hecho trampa, y no voy a hacer trampa. Nunca me han quitado un punto en mis peleas profesionales de 50 y tantos. Entonces, para que este tipo intente calumniar mi nombre en mi última pelea, lo que sea, hermano.

“Me molesta. Nunca le he puesto grasa ni vaselina. Solo salgo y compito. Nunca he tomado esteroides. Nunca he perdido el peso. Siento que no tengo que hacer trampa para vencer a ninguno de estos hijos de puta. Así que es lo que sea. Que tire cualquier cosa.