Masvidal propone revancha con Covingyo para UFC en la Casa Blanca

Jorge Masvidal está decidido a competir en el evento de la Casa Blanca de UFC y hará lo que sea necesario para conseguir un lugar en la cartelera.

Masvidal (35-17 MMA, 12-10 UFC) no ha competido en MMA desde su derrota en abril de 2023 ante Gilbert Burns en UFC 287, tras lo cual anunció su retiro. Sin embargo, planea regresar en 2026, y con peleas restantes en su contrato de UFC, espera recibir ofertas.

«Gamebred» tiene su mente y corazón puestos en pelear el 4 de julio en la cartelera propuesta por la UFC en la Casa Blanca en Washington, y dada su historia con el presidente Trump, le gustan sus posibilidades de obtener la oportunidad.

“Donald Trump fue el único republicano que ganó en Miami en los últimos 30 años, o algo así de loco. Trump mismo lo dijo: ‘Masvidal es mi favorito, me ganó en Miami, Florida. Así que, Trump, ese favor que necesito es que me pongas en la cartelera de la Casa Blanca, hermano, vamos. Llamaré a Trump yo mismo, tengo su número en marcado rápido. Lo llamaré. Llamaré a mi hermano Marco Rubio. Llamaré a todos en esta ciudad. Llévame allí”.

Si a Masvidal se le cumple su deseo, cualquier oponente le serviría. Sin embargo, si la situación se pone más seria, dijo que las revanchas con sus rivales Colby Covington o Kamaru Usman, quienes tienen un récord combinado de 3-0 contra él en el octágono, serían ideales.

«No me importaría pelear con Colby. Me encantaría volarle la cabeza frente al jardín de la Casa Blanca. No creo que a la UFC le importe contratar a Colby para nada, pero ¿Quién sabe? Me encantaría esa pelea».

Tengo mucho respeto por Kamaru, pero también me gustaría repetirlo. Las dos veces que peleamos, fue con poca antelación. Me gustaría un campamento de verdad, de 10 u 11 semanas, para prepararme para ese animal y enfrentarlo en el césped.