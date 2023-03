Masvidal promete terminar con Covington en revancha

La pelea de Jorge Masvidal con Colby Covington está lejos de terminar. Ni Masvidal (35-16 MMA, 12-9 UFC) ni Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) han competido desde que compartieron el octágono en uno de los combates de rencor más grandes de la historia reciente en UFC 272 en marzo de 2022.

Los antiguos amigos, compañeros de cuarto y compañeros de entrenamiento vieron cómo su relación se disolvía rápidamente hasta convertirse en enemigos acérrimos, lo que finalmente llevó a una pelea.

Fue una competencia relativamente anticlimática, con Covington apoyándose en un plan de juego de lucha libre para ganar una decisión unánime en T-Mobile Arena en Las Vegas. Sin embargo, fue lo que sucedió después de la pelea lo que se convirtió en la historia más importante de todas.

Solo 14 días después de la pelea, Masvidal supuestamente planeó y actuó un ataque contra Covington frente a un restaurante de carnes en Miami. Supuestamente tomó por sorpresa a Covington mientras ocultaba su identidad, rompiendo el diente de “Caos” y dañando un reloj caro. Se presentaron cargos , aparecieron imágenes de la cámara de la policía y la situación legal aún está en curso , y una audiencia previa al juicio está programada para el 10 de mayo, y el juicio comenzará el 22 de mayo.

Sin embargo, aparentemente nada de eso ha servido como disuasivo para Masvidal. La mala sangre con Covington todavía es importante para él, y Masvidal dijo en un episodio reciente del podcast “The Joe Rogan Experience” que está decidido a tener otra oportunidad para desatar su odio en un entorno sancionado.

“No lo conseguí esa vez (en UFC 272), pero te lo prometo: antes de que termine mi carrera, voy a asesinar a Colby en la jaula. Legalmente. Supuestamente sucedieron muchas cosas (ilegalmente). No sé, están diciendo muchas cosas, pero es todo supuestamente. Mierda, hombre. No sé de qué están hablando, hombre. Pero legalmente, en la jaula, en el UFC, voy a arrebatarle el alma de una forma u otra”.

Según Masvidal, no pudo dar lo mejor de sí durante su primer encuentro en la jaula con Covington. No reveló exactamente qué problemas lo estaban afectando, pero dejó en claro que no estaba al 100 por ciento.

Sin embargo, antes de que se tome en serio cualquier conversación sobre una revancha, Masvidal y Covington deben manejar sus asuntos individuales.

Masvidal regresará a la competencia en UFC 287 el 8 de abril cuando se encuentre con Gilbert Burns en el coestelar de peso welter en Miami. Mientras tanto, Covington ha sido nombrado por el presidente de UFC, Dana White, como el próximo retador del actual campeón de las 170 libras, Leon Edwards.

Queda por ver qué sucede después de esos enfrentamientos, pero la enemistad de Masvidal con Covington permanece cerca de la vanguardia de su mente.

“Quería matarlo, quería lastimarlo. Simplemente no era la mejor versión de mí. En este deporte, es lo que me encanta de él, pasó lo que pasó, y todo lo demás es una mierda, ¿no? Entonces, hasta que volvamos a pelear, nadie podrá ver esa mejor versión de mí. Pero te prometo que, antes de cerrar este capítulo de mi vida en MMA, habré competido contra este tipo y voy a tomar su alma.

“Solo lo sé después de estar esos cinco rounds allí con él y eso fue lo mejor que tuvo y yo no estaba ni cerca de mi mejor momento en ese momento por diferentes razones. Sé que podría acabar con este tipo”.