Masvidal critica a Nate Díaz: «Está viejo»

Parece que Nate Diaz ha terminado de pelear en la UFC, y Jorge Masvidal cree que esta decisión llegó en el momento adecuado.

En una reciente entrevista, Masvidal dio su opinión sobre la salida de Díaz de la promoción, diciendo que lo hizo en el momento adecuado. El cree que Díaz es una cáscara de su antiguo yo y demasiado viejo para estar luchando en la promoción principal del deporte.

«Es bueno para él dejar las grandes ligas antes de que tenga un daño cerebral grave. Creo que el tipo está, como, al borde de los vegetales, ¿sabes?» dijo Masvidal. «Sus entrevistas, su chispa, su ingenio y agudeza se han ido a la m*erda. Hay que esperar por él. La pausa se ha hecho más larga. Antes le hacías una pregunta y había una pausa de dos segundos, ahora es una pausa de 30 segundos»

«Es bueno para él, hombre», añadió Masvidal. «Él no debería estar en las grandes ligas, hombre. Se va a lastimar, hombre. Lleva a ese viejo a otra parte. Además, casi le mato el c*lo y el árbitro le salvó. No me gusta demasiado».

Teniendo en cuenta el hecho de que Jorge Masvidal tiene la misma edad que Nate Díaz, resulta un tanto irónico oírle hablar de lo viejo que es el hermano pequeño favorito de Stockton. Por supuesto, el kilometraje de las peleas envejece a cada persona de manera diferente, y teniendo en cuenta las guerras que tuvo en el transcurso de sus 15 años y 27 peleas en la UFC, es probable que a Díaz le quede poca banda de rodadura en sus neumáticos.