Masvidal apunta a McGregor o Edwards en pelea de regreso a UFC

Jorge Masvidal quiere causar un gran revuelo en su regreso a la UFC. El campeón original de BMF, Masvidal, planea regresar el próximo abril en el esperado evento PPV de UFC en Miami, y está apuntando específicamente a un par de grandes nombres: la estrella Conor McGregor y el ex campeón de peso welter Leon Edwards .

Masvidal (35-17 MMA, 12-10 UFC) tiene historia con ambos peleadores, pero idealmente le gustaría enfrentar a McGregor.

“Me gustaría que fuera Conor (McGregor) porque escuché que él también quiere pelear en esa misma fecha. Nunca ha mencionado mi nombre porque sabe que le arrancaré la cabeza. Sin embargo, si él y la UFC cometen ese error, le arrancaré la cabeza en Miami en abril. Pero no sé si él lo quiere. Él sabe que lo destrozaré y lo haré quedar mal. No lo derribaré. Golpearé con él y lo sacaré de esta órbita. Nunca ha mencionado mi nombre, y es por una razón. …

“Dicen que podría querer hacerlo, pero yo estoy tranquilo. Si él quiere hacerlo, genial, lo mataré. Si no, a Leon Edwards. Él y yo tenemos una historia y es hora de resolverla. Él no está fichado y yo tampoco. Vamos, firma el contrato y te romperé la cara”.

McGregor vs. Masvidal: ¿Un gran negocio en la UFC?

Masvidal promete un regreso a UFC en la primera mitad de 2025. Sería su primera pelea de MMA después de anunciar su retiro del deporte en 2023. Masvidal compitió una vez en 2024, pero en un combate de boxeo contra Nate Díaz, una pelea que perdió por decisión mayoritaria .

“Gamebred” ha sido una de las mayores estrellas de la MMA en los últimos años. Aunque está interesado en la pelea contra Edwards, lo ideal sería que peleara con McGregor, ya que los dos podrían organizar un evento de gran éxito para la promoción.

«Él sabe que soy el que más atrae en PPV, detrás de él. Él es el número uno, y luego estoy yo en términos de quién ha vendido más PPV en los últimos años. ¿Qué haría una pelea entre él y yo? Eso rompería todos los récords».

“Es un cabrón. Es un cabrón. Además, le gusta esnifar cocaína todo el día. Veamos si quiere pelear con un perro de verdad. Entrenar es lo que hago. Me parto el trasero para estar en la mejor forma posible. Ese tipo es un payaso”.