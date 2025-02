Quizá los profesionales y fans de WWE, AEW, STARDOM.. no estén de acuerdo pero Masha Slamovich, la Campeona Mundial de Knockouts, presume del talento de TNA.

LOS ANGELES! #TNARebellion is coming to the Galen Center on Sunday, April 27, 2025, LIVE on PPV! Get tickets NOW: https://t.co/hrFN63WC00 pic.twitter.com/TNXXJYO1Ns — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) February 24, 2025

► El mejor elenco

Camino a defender el título contra Cora Jade, Superestrella de NXT, en Sacrifice, se expresa de esta manera en Paltrocast With Darren Paltrowitz:

“No puedes señalar solo a una o dos personas. Realmente creo que TNA tiene la mejor plantilla en todo el mundo, no solo en la división de Knockouts, sino también en la división masculina. Tenemos personas que encajan en casi cualquier tipo o estilo de lucha que quisieras clasificar. Creo que la variedad es realmente increíble en nuestro vestuario, y pienso que desde las estrellas establecidas hasta las nuevas caras, la plantilla está extremadamente reforzada”.

► Una rival a la altura

Y eso que recientemente perdieron a una luchadora esencial como Jordynne Grace, quien precisamente se unió al territorio de desarrollo de la WWE:

“Me encanta trabajar con Jordynne. Jordynne y yo tenemos una gran química en el ring y pensamos sobre la lucha de dos maneras muy diferentes, pero complementarias. Siempre ha sido una de mis oponentes favoritas. Juntas traemos una intensidad que es muy difícil de encontrar para mí porque yo entro bastante intensa y me gusta que ella aporte lo mismo a la mesa”, comenta la campeona en In The Weeds.