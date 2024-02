Masha Slamovich: «Scott D’Amore fue un gran líder»

Después de haberse confirmado su despido de TNA, los talentos de la compañía o relacionados con ella se están volcando con Scott D’Amore. Por ejemplo, Matt Cardona comentaba recientemente: «Scott D’Amore me brindó una oportunidad durante la pandemia cuando WWE me despidió y AEW no me consideraba. Estar en Impact me devolvió la confianza y pude convertirme en el Rey del Deathmatch y en un referente en el circuito independiente, más exitoso que nunca».

► «Scott D’Amore es un gran líder»

Se suma a ellos ahora la guerrera Masha Slamovich. Tanto en 2023 como en 2023 y también de momento en 2024, la «Impact Zone» es el lugar donde más ha trabajado junto a Game Changer Wrestling. Además, de julio del año pasado a enero de este fue Campeona Mundial de Parejas Knockouts con Killer Kelly, con la que forma el equipo MK Ultra. Hablando recientemente en In The Weeds with Jeremy Lambert & Joel Pearl, la «Russian Dynamite» comentaba:

«Considero que Scott fue un líder increíble para TNA. Realmente impulsó las carreras de muchas personas y les brindó oportunidades de trabajo, incluso simplemente en Estados Unidos, para algunos de nuestros talentos internacionales, oportunidades que no habrían tenido de no ser por Scott y TNA. Seguramente no es ningún secreto que mi primera noche allí en 2021, cuando luché contra Deonna en Knockouts Knockdown, simplemente decidieron ofrecerme un contrato en ese mismo momento y lugar. No soy la única persona con la que Scott ha hecho esto. A Scott realmente le gusta apostar por la gente. Con personas como Josh Alexander, personas como yo misma, personas como Speedball (Mike Bailey), ha tomado riesgos y ha contribuido a impulsar las carreras de mucha gente».