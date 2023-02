El entusiasmo por aprovechar esa candencia tal vez llevó a un servidor a precipitarse cuando Masha Slamovich recibió sus dos primeras tentativas por el Campeonato Mundial Knockouts el pasado otoño. Tal vez, después de todo, fue una buena noticia que Slamovich saliera derrotada ante Jordynne Grace en Bound For Glory y Over Drive.

Ahora, Impact Wrestling podrá consumar un pase de antorcha, pues Mickie James es quien porta la preciada correa femenil de la otrora TNA, que defenderá contra Slamovich dentro de tres días. Como uno de los puntos más atractivos del cartel de No Surrender, la moscovita podría conquistar su primer gran oro desde que compite profesionalmente.

Pero hasta que su recorrido dentro de Impact Wrestling diga lo contrario, la faceta independiente de Masha Slamovich, verdadero aval para que seguidores y analistas tengamos tanta consideración por ella, continúa acaparando titulares.

Y es que los dos grandes próximos compromisos competitivos de Slamovich en las ligas alternativas merecen noticia propia. El primero, para el evento Eye For An Eye de GCW (17 de marzo), la verá ir contra Nick Gage por el título mundial de los “Last Outlaws”. El segundo, para el evento Nervous Breakdown de Prestige Wrestling (31 de marzo), la verá ir contra nada más y nada menos que Aja Kong.

*NYC UPDATE*



Just Signed:



*GCW World Title Match*



NICK GAGE

vs

MASHA SLAMOVICH



Plus:

Bandido vs Gringo

Homicide vs Cardona

Blake vs Cartwheel

Macizos vs Yamashita/Wreck

Bussy

Bailey

Shelley

KUSHIDA

+more!



Tix:https://t.co/xgU97kvpIY



Watch LIVE on @FiteTV+

Fri 3/17 – 8PM pic.twitter.com/ww6ve4s157