Actualmente es Campeona Jersey Championship Wrestling y Campeona International Wrestling Syndicate. Ha portado el Campeonato Mundial GCW y el Campeonato Mundial Femenil wXw, entre otros numerosos oros de la escena independiente. Y en TNA, ha protagonizado tres ostentaciones del Campeonato de Parejas Knockouts. Pero el gran paso adelante para la carrera de Masha Slamovich sería conquistar el Campeonato Mundial Knockouts.

Dos años atrás, «Russian Dynamite» tuvo una oportunidad dorada de lograrlo en Bound For Glory 2022, y fracasó, precisamente ante Jordynne Grace, la mujer con la que hoy vuelve a colisionar, en una nueva edición del evento estrella de TNA. ¿Cierre de arco para Slamovich? La gladiadora cree que se trata de algo más, como confiesa bajo entrevista concedida a Wrestlesphere.

Masha Slamovich vivirá hoy el combate de su vida, cuando TNA presente Bound For Glory 2024 desde el Wayne State Fieldhouse de Detroit (Michigan, EEUU). He aquí el cartel completo del PPV.

[SHOW PRINCIPAL]

[COUNTDOWN TO BOUND FOR GLORY]

TONIGHT at #TNABoundForGlory – streaming LIVE at 8 PM ET on TNA+ from the Wayne State University Fieldhouse in Detroit, MI!



A rematch two years in the making. TNA Knockouts World Champion @JordynneGrace has dominated 2024, but will @mashaslamovich's rise to the top finally end… pic.twitter.com/bjh4XRsd6L