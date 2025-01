Masha Slamovich, Campeona TNA, apareció en NXT

De manera sorpresiva, la actual Campeona TNA Knockouts de TNA Wrestling, Masha Slamovich, hizo acto de presencia esta noche en la más reciente función de NXT de WWE.

Slamovich hizo su aparición en ringside y vio muy de cerca la victoria de Cora Jade ante Kelani Jordan. Cuando Jade hizo su entrada al encordado, miró fijamente a Slamovich.

WWE publicó un video en su cuenta oficial de X, antes Twitter, de cuando Slamovich saludó a los fans. La luchadora rusa respondió así:

«Estoy en todas partes.

«Y siempre estoy observando. 😈».

Slamovich defenderá el título ante Rosemary en el PPV TNA Genesis 2025, en una lucha denominada Clockwork Orange House of Fun el próximo 19 de enero desde el Curtis Culwell Center en Garland, Texas. ¿Estará en el Royal Rumble 2025?

What a surprise! 🙌@ThisIsTNA Knockouts Champion @mashaslamovich is keeping a close eye on the NXT Women's Division! 👀 #WWENXT pic.twitter.com/ogKa341Va9

— WWE (@WWE) January 15, 2025