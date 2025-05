Es viernes de cierre de mes y es turno de «Mirada Semanal CMLL«. En esta ocasión el Consejo Mundial de Lucha Libre tuvo un gran término del quinto mes de mayo con mucha y variada información.

► Mirada Semanal CMLL

Se llevó a cabo la eliminatoria por la Copa Jr. 2025, con la participación de ocho luchadores herederos. Uno a uno se fueron eliminando hasta que sólo quedaron Máscara Dorada y Zandokan Jr.

En el plano internacional, concluyó la participación de Titán en el «Best of the Super Jr. 32» de NJPW con un saldo de cuatro triunfos y cinco derrotas, por lo que no pudo clasificar a la instancia final.

Pero no demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 23/mayo/2025

Esfinge sigue firme en el trono; el Faraón que Rige logró una defensa más al Campeonato Nacional de Peso Semicompleto, esta vez, ante Rugido en La Catedral de la Lucha Libre. Esta fue la novena defensa de su título.

Los Bárbaros (Bárbaro Cavernario, El Terrible y El Elemental) fueron derrotados por el tridente técnico conformado por Templario, Neón y Flip Gordon en el turno semifinal de esta noche.

Quedó definida la Final Copa Jr. VIP 2025 cuando Zandokan Jr. mostró su colmillo al despojar de su máscara a Místico y convertirse en finalista junto a Máscara Dorada.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Duende Blanco y KeMonito venció a KeMalito y Periquito Zacarias (10:28)

2) Futuro, Max Star, Valiente Jr. venció a Dark Magic, Espanto Jr., Raider (10:24)

3) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Hijo de Stuka Jr., Hijo del Villano III, Virus (14:03

4) Campeonato Nacional Semicompleto: Esfinge © venció a Rugido (15:02) defendiendo el título.

5) Flip Gordon, Neón, Templario vencieron a Bárbaro Cavernario, El Elemental, Terrible (12:05).

6) Copa Junior 2025 – Semifinal: Máscara Dorada y Zandokan Jr. vencieron a Místico, Volador Jr., Ángel de Oro, Atlantis Jr., Niebla Roja, Star Jr.

Orden de eliminación: Star Jr. (vía Zandokan, 11:34), Volador Jr. (Niebla Roja, 15:24), Niebla Roja (Atlantis Jr., 16:35), Atlantis Jr. (Ángel de Oro, 16:45), Ángel de Oro (Místico, 19:37), Místico (Zandokan tras quitarle su máscara, 24:29) quedando Mascara Dorada y Zandokan como finalistas

.

• Sábado de Arena Coliseo – 24/mayo/2025

Las carismáticas Princesa Sugehit y Lady Metal fueron superadas en el segundo encuentro de la noche por la fenomenal dupla ruda conformada por Sanely y Candela.

Dark Panther, Blue Panther Jr. y el Hijo de Blue Panther fueron vencidos por el poderío de Crixus y los japoneses Okumura y Yutani.

En un Match Relámpago de corte internacional, el norteamericano Flip Gordon cayó ante El Hombre que Nació para Luchar, Hechicero, que fue ovacionado por la afición del Embudo Coliseíno.

Difunto destrozó y despojó de su máscara a Templario para ser descalificado junto a Zandokan Jr. en el turno estelar ante Máscara Dorada y el ya mencionado Guerrero León.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Pequeño Polvora y Rostro de Acero vencieron a Acero y Aéreo (12:41)

2) Candela y Sanely vencieron a Lady Metal y Princesa Sugehit (15:19)

3) Felino, Felino Jr., Rey Bucanero vencieron a Futuro, Hombre Bala Jr., Max Star (12:22).

4) Crixus, Okumura, Yutani vencieron a Blue Panther Jr., Dark Panther, Hijo de Blue Panther (14:12).

5) Match Relámpago: Hechicero venció a Flip Gordon (9:24)

6) Máscara Dorada y Templario vencieron a Difunto y Zandokan Jr. por DQ (13:20).

.

• Domingo Familiar de Arena México – 25/mayo/2025

Princesa Sugehit fue descalificada en el Match Relámpago de Amazonas luego de que en una de las acciones despojó de forma accidental de su incógnita a Olympia. Polémica decisión de la tercera sobre la superficie.

Imponiendo su temerario estilo y deleitando al público con sus lances más espectaculares, Magia Blanca, Brillante Jr. y Fugaz hdieron cuenta de Vegas Depredador, Yutani y Raider.

Sin respeto a las leyendas de ring, Stuka Jr., Euforia y El Valiente no frenaron sus rudezas y derrotaron a Blue Panther, Panterita del Ring y El Pantera.

Fenomenal victoria técnica cuando Místico y Templario se impusieron en el turno súper estelar a Los Depredadores (Volador Jr. y Magnus) para beneplácito de la afición.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Galaxy y Shockercito vencieron a Pequeño Olímpico y Pequeño Violencia

2) Match Relámpago: Olympia venció a Princesa Sugehit por DQ

3) Dulce Gardenia, Fuego, Volcano venció a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Infarto

4) Brillante Jr., Fugaz, Magia Blanca vencieron a Raider, Vegas Depredador, Yutani

5) Euforia, Stuka Jr., Valiente vencieron a Blue Panther, Pantera, Panterita del Ring

6) Místico y Templario vencieron a Magnus y Volador Jr.

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 19/mayo/2025

Con la Estrella y la Reinera, dos llaves icónicas que fueron utilizadas por India Sioux, Lady Metal y La Catalina para imponerse en este escenario a Hera, Olympia y Reyna Isis.

Okumura y Yutani impusieron su ley nipona junto al Elemental en El Templo del Dolor a los científicos Blue Panther Jr., Brillante Jr., Dark Panther.

Stuka Jr. y el Hijo de Stuka Jr. pusieron punto final a su victoria junto a Último Guerrero en el turno semifinal, pasando sobre Atlantis, Esfinge, Flip Gordon.

Las llamas del Infierno ardieron en El Templo del Dolor, cuando Averno, Mephisto y Euforia superaron a Los Dragones en el encuentro estelar del Lunes Clásico.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Blue Shark, Meyer, Tiger Boy vencieron a Dreyko, Rencor, Rey Apocalipsis

2) India Sioux, La Catalina, Lady Metal vencieron a Hera, Olympia, Reyna Isis

3) El Elemental, Okumura, Yutani vencieron a Blue Panther Jr., Brillante Jr., Dark Panther

4) Hijo de Stuka Jr., Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Atlantis, Esfinge, Flip Gordon

5) Averno, Euforia, Mephisto vencieron a Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr.

.

• Martes de Arena México – 27/mayo/2025

Después de una serie de lances de rudas y técnicas, la victoria se decantó para Kira, India Sioux y Lady Metal cuando La Maravilla Aérea superó a Sanely, que fungió como capitana de Hera y Olympia.

Los Depredadores (Magnus y Rugido) pusieron punto final a las aspiraciones de Blue Panther Jr. y Dark Panther logrando retener el Campeonato Mundial de Parejas MLW. Esta fue la séptima defensa de los Depredadores.

Templario, Esfinge y Star Jr. se conjugaron a la perfección para dar cuenta de Volador Jr., Euforia y El Valiente en el choque semifinal de esta noche.

El Luchador de Otro Nivel, Último Guerrero, retuvo el Campeonato de Peso Abierto MLW con un definitivo Guerrero Special ante El Hombre Que Nació para Luchar, Hechicero, en una gran batalla estelar. Pero el Último de su estirpe no salió tan bien librado de su segunda defensa, ya que, producto de las acciones, Hechicero le propinó un rodillazo en la nariz, que sangró abundantemente.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Pequeño Olímpico y Pierrothito venció a Fantasy y Último Dragóncito (7:29).

2) Oro Jr., Rayo Metálico, Valiente Jr. vencieron a Disturbio, Espanto Jr., Robin (13:01).

3) India Sioux, Kira, Lady Metal vencieron a Hera, Olympia, Sanely (15:45).

4) Campeonato de Parejas MLW: Magnus y Rugido vencieron a Blue Panther Jr. y Dark Panther (14:00).

5) Esfinge, Star Jr., Templario vencieron a Euforia, Valiente, Volador Jr. (13:55).

6) Campeonato de Peso Abierto MLW: Último Guerrero © vencieron a Hechicero (19:32).

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 27/mayo/2025

Las Chicas Indomables (Lluvia y Jarochita) definieron la victoria al derrotar a Las Infernales (Dark Silueta y Zeuxis) en una trepidante batalla de Amazonas. La Indomables volvieron a desafiar a sus rivales por su título.

Atlantis Jr., Neon y Príncipe Daniel lograron un gran triunfo al imponerse a unos rudisimos Calavera Jr I y II acompañados de El Elemental.

En una reñida batalla, Averno retuvo por cuarta vez el Campeonato Mundial Semicompleto CMLL después de derrotar a Místico. Los Calaveras distrajeron a Místico y Averno fauleó a su acérrimo rival para la victoria. Un furioso Príncipe de Plata y Oro retó al Amo y Señor a una lucha máscara contra cabellera, en el marco del 66 Aniversario de la Arena Coliseo Guadalajara.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Canalla, Demonio Maya, Rumbero vencieron a Demonio Rojo, Javier Cruz Jr., Red Terror Jr.

2) Duende Blanco, KeMonito, Mije vencieron a Chamuel, KeMalito, Periquito Zacarias

3) Okumura y Yutani vencieron a Dark Magic y Flip Gordon

4) La Jarochita y Lluvia vencieron a Dark Silueta y Zeuxis

5) Atlantis Jr., Neón, Principe Daniel vencieron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, El Elemental

6) Campeonato Mundial Semicompleto CMLL: Averno © venció a Místico defendiendo el título

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 30/mayo/2025

.

– Sábado de Arena Coliseo – 31/mayo/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 01/junio/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 02/junio/2025

.

– Martes de Arena México – 03/junio/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 03/junio/2025