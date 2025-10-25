Máscara Dorada y Titán se llevan la victoria con un Cavernario que perdió la cabeza

por

En el turno semifinal del “Viernes Espectacular” del CMLL, Máscara Dorada y Titán, acompañados por Kemonito, se midieron ante un peligroso dúo conformado por Bárbaro Cavernario y Difunto, quienes contaron con la presencia de Kemalito en su esquina.

La primera caída fue para los técnicos gracias a un par de vuelos perfectamente coordinados entre Dorada y Titán, que encendieron a la afición en la Arena México. Sin embargo, los rudos no tardaron en emparejar las acciones, haciendo gala de su fortaleza y trabajo en equipo para contrarrestar la velocidad de sus oponentes.

Momentos claves

Titán y Dorada reaccionaron con movimientos espectaculares, incluyendo una lanza del “Inmortal” que eliminó a Difunto. No obstante, Bárbaro Cavernario respondió con un potente castigo sobre Titán antes de enfrentarse directamente con Máscara Dorada. El duelo alcanzó su punto más alto cuando Dorada ejecutó un impresionante Canadian Destroyer, pero fue sorprendido por la Cavernaria. Aunque Dorada se rindió, Cavernario se negó a soltar la llave, lo que obligó al réferi a decretar la descalificación.

¿Qué pasará ahora?

Pese a que la lucha se definió en dos caídas al hilo para los técnicos, Bárbaro Cavernario desató su furia atacando nuevamente a Máscara Dorada y despojándolo de su máscara, dejando en claro que su rivalidad está lejos de terminar.

Además, Kemonito y Kemalito hicieron estallar al público con su clásico enfrentamiento, demostrando que su carisma sigue siendo uno de los momentos más esperados de la noche.

LA LUCHA SIGUE...
