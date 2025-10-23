Máscara Dorada y Komander regresan esta semana a ROH

Si algo puede seguir rescatándose de ROH hoy día es que constituya un buen escaparate para los luchadores mexicanos, quienes gozan allí de una mejor exposición que el resto de habituales caras. Aunque dos nombres, Máscara Dorada y Komander, llevaban algún tiempo sin dejarse ver por la casa del honor.

La última vez de Dorada por ROH se dio en el episodio semanal del 21 de agosto, cuando junto a Místico y Neón retuvo ante Los Depredadores el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL. Mientras, para la última vez de Komander hay que remontarse al capítulo del 18 de abril, donde acompañado de Bandido batió a The Infantry.

Pues sin mayor demora, esta noche volveremos a verlos por ROH, y en luchas individuales, ambas inéditas. El monarca de tercias se medirá a Angelico y «el As del Espacio» hará lo propio con Griff Garrison. Angelico tuvo su más reciente implicación en la entrega semanal del 9 de octubre y Garrison en la del jueves posterior.

Viene Dorada de competir en Fantastica Mania UK, haciendo doblete el pasado fin de semana y ganando, ante Lio Rush y ante Will Kaven, Mark Trew y Kieron Lacey, junto a Místico y Michael Oku.

► Cartel de ROH on HonorClub (23-10-2025)

Seguidamente, todo lo anunciado para el show que presenta hoy ROH vía HonorClub, grabado el pasado día 7 desde el Daily’s Place de Jacksonville (Florida, EEUU). Aquí en SUPERLUCHAS encontrarán la mejor review de la velada.

