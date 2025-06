Máscara Dorada y Claudio Castagnoli buscarán el Campeonato Internacional ante Kenny Omega

En la última edición de AEW Collision, celebrada este sábado 31 de mayo se llevaron a cabo dos combates clasificatorios que definieron a los retadores que buscarán el Campeonato Internacional de AEW, actualmente en manos de Kenny Omega, durante el esperado especial AEW Fyter Fest el próximo 4 de junio.

El primer duelo de la noche enfrentó a dos figuras destacadas del Consejo Mundial de Lucha Libre: Máscara Dorada y Hechicero. En un combate lleno de técnica, velocidad y precisión, ambos luchadores ofrecieron una verdadera cátedra de lucha libre. Sin embargo, fue Máscara Dorada quien se llevó la victoria tras una intensa batalla, haciendo valer su agilidad aérea y su ingenio sobre el cuadrilátero. Su triunfo lo coloca un paso más cerca de conquistar oro internacional en AEW.

La segunda lucha clasificatoria vio frente a frente al suizo Claudio Castagnoli y al mexicano Komander. En un choque de estilos, donde la potencia de Castagnoli se enfrentó a la espectacularidad acrobática de Komander, el Superman Suizo impuso su fortaleza física y vasta experiencia para conseguir el triunfo y asegurar su lugar en la lucha titular.

Claudio Castagnoli caught Komander’s Hurricanrana and turned it into his Giant Swing.

