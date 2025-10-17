El año que están conjuntando Bandido y Máscara Dorada es para enmarcar. Mientras uno se establece como la gran estrella latina de AEW, el otro cada día hace más méritos para considerarlo el sucesor de Místico en el CMLL una vez «el Príncipe de Plata y Oro» cuelgue las botas.

Y en este gran momento de sus carreras, colisionaron durante el evento CMLL vs. ROH del pasado 17 de junio desde la Arena México, enmarcado en el periplo de AEW por tierras aztecas. Bandido logró retener el título mundial de la casa del honor luego de una espectacular lucha que atrajo más miradas hacia la figura del otrora Panterita del Ring Jr.

Así que considerando tal «feedback», los protagonistas volverán a verse las máscaras, y por el mismo oro, cuando AEW y ROH recalen sobre la Bert Ogden Arena de Edinburg (Texas, EEUU) el próximo miércoles 29 de octubre para presentar Dynamite y realizar grabaciones de cara al programa semanal de HonorClub.

Mañana en WrestleDream, Bandido defenderá junto a Brody King el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita. Su más reciente compromiso titular como monarca de ROH se dio en el Viernes Espectacular del CMLL del pasado día 3, frente a Hechicero.

► Resultados ROH on HonorClub (16-10-2025)

He aquí un recordatorio de todo lo que dio de sí el episodio de ROH de esta semana.