Máscara Dorada venció a Austin Aries que debutó en el CMLL

La Arena México vivió una de sus noches más intensas del año con la victoria de Máscara Dorada sobre el experimentado Austin Aries, quien debutó oficialmente en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) representando a Major League Wrestling (MLW). En un duelo relámpago de alta velocidad y técnica, el tapatío se impuso con una actuación que encendió al público capitalino.

El combate, pactado a una sola caída con límite de diez minutos, presentó un contraste de estilos entre el vuelo explosivo del mexicano y la precisión técnica del estadounidense. Aries, con más de 25 años de experiencia en circuitos internacionales como ROH, TNA y MLW, buscó imponer su ritmo, pero la energía y agilidad de Dorada terminaron marcando la diferencia.

► Momentos claves

Desde el inicio, Aries apostó por las llaves al brazo y castigos a ras de lona, mientras Dorada respondió con vuelos espectaculares y patadas giratorias que encendieron al público. La definición llegó tras una ráfaga de movimientos: unas pinzas seguido del Dorada Screwdriver sellaron la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

A pesar de la derrota, Austin Aries dejó una grata impresión en su debut dentro del CMLL. El estadounidense reconoció a la Arena México como “el Madison Square Garden de la lucha libre” y prometió regresar para buscar revancha. Su gira continuará este fin de semana con presentaciones en la Arena Coliseo y una función dominical especial.

La alianza entre el CMLL y MLW, consolidada desde 2023, sigue ofreciendo combates de alto nivel que fortalecen el intercambio internacional. El triunfo de Máscara Dorada refuerza el prestigio de la lucha libre mexicana, mientras figuras como Aries aportan renombre global al cuadrilátero de la Catedral del deporte espectáculo.