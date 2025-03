Sobra decir que el CMLL, casa a la que se adscribe Máscara Dorada, no será parte del festival de eventos en torno a WrestleMania 41 programados sobre Las Vegas. Tampoco AEW, donde el gladiador ya ha competido, ni ROH, producto que viene dando gran cabida al pancracio mexicano, postergando Supercard Of Honor a mayo.

Pero Máscara Dorada no se queda sin implicación en tan notorio fin de semana. Como más reciente combate para el Mark Hitchcock Memorial SuperShow, WrestleCon ha anunciado que el Campeón Histórico de Peso Welter tendrá duelo allí contra Ninja Mack, en un emparejamiento inédito hasta ahora con potencial para robarse no solamente dicho evento, sino todo el «WrestleMania Weekend», dada la espectacularidad de ambos gladiadores.

Precisamente las últimas luchas disputadas por Mack hasta el momento se dieron durante la gira FantasticaMania del CMLL por Japón, coproducida por NJPW, hace apenas un mes, donde compartió ring con nombres aztecas como Último Guerrero, Hechicero o Bárbaro Cavernario. Un tour del que Máscara Dorada también formó parte.

Seguidamente, este es el menú que por ahora presenta el Mark Hitchcock Memorial SuperShow, a celebrarse en la WrestleCon 2025 en el Pearl Theater del Palms Casino Resort en Las Vegas (Nevada, EEUU).

Two of the wildest high flyers in pro wrestling share a ring for the first time ever at this year’s Wrestlecon Mark Hitchcock Memorial Supershow – @MascaraDoradMD vs @NinjaMack1!



Tickets on sale at: https://t.co/A3D3hRNKp8 pic.twitter.com/zPai5GfHKo