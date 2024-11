La sensación de 22 años de México del CMLL -también lucha en NJPW o RevPro; y lo ha hecho en AEW– Máscara Dorada tiene grandes sueños. ¿Cómo si no estaría teniendo tanto éxito tan joven; es el Campeón Mundial Histórico de Peso Wélter del Consejo Mundial de Lucha Libre y ha sido Campeón Mundial de Tríos de la promotora azteca y Campeón Nacional Mexicano de Peso Ligero?

► Los rivales que quiere Máscara Dorada

Pero no se conforma y después de haber enfrentado mano a mano a grandes nombres de la industria como Místico o Último Guerrero, saliendo de tierras mexicanas y mirando nuevamente a la casa Élite, quiere verse las caras con el ex campeón del mundo Bryan Danielson y el ex campeón internacional Will Ospreay. Así se lo dijo recientemente a Pep Shop Collectibles:

«Son muchos. Creo que si empiezo a pensar y a mencionarlos todos ahora mismo, no terminaría porque hay bastantes. Muchos luchadores muy talentosos con los que me gustaría enfrentarme, pero uno de ellos, creo, es Will Ospreay. Es un luchador muy duro, muy ágil. Creo que es un luchador muy completo, así que me gustaría enfrentarlo. Me gustaría enfrentar a Tiger Mask. Me gustaría enfrentarme a luchadores de nivel estelar. No sé, empiezo a pensar en un MJF. También podría ser un combate muy interesante, ¿verdad? Hay mucho talento. También me gustaría ir cara a cara con Daniel Bryan porque creo que es una leyenda. Así que para mí, es importante codearme con ese tipo de luchadores porque así es como se hacen las leyendas, como se forman los verdaderos luchadores. Así que creo que esos son algunos de los luchadores con los que me gustaría enfrentarme».

Danielson está actualmente alejado de los cuadriláteros y es una incógnita cuándo va a regresar. Mientras, Ospreay luchará con su ex mejor amigo Kyle Fletcher en AEW Full Gear este próximo sábado 23 de noviembre. ¿Contra qué luchador de mundo te gustaría que tuviera un combate Máscara Dorada?

