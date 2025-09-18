Máscara Dorada clasifica a la lucha por el Campeonato Unificado AEW en All Out

El camino rumbo a All Out sigue tomando forma y Máscara Doradase sumó al cartel, pues consiguió su pase a la lucha titular tras derrotar a The Beast Mortos en una lucha bastante intensa.

El duelo comenzó con un intercambio parejo de derribos que mostraron la fuerza de Mortos y la agilidad de Dorada. El jalisciense encontró ventaja con tijeras, patadas certeras y un vistoso movimiento aéreo que hizo levantarse al público. Sin embargo, el rival no tardó en imponer su poder, castigando dentro y fuera del ring, incluso intentando arrancarle la máscara.

Pese a la presión, Dorada resistió y supo aprovechar cada oportunidad. Un par de espectaculares maniobras, incluido un Destroyer sobre el filo del encordado, cambiaron el rumbo del combate. Mortos reaccionó con su dureza habitual y estuvo cerca de la victoria tras un Driver que dejó a todos con la respiración contenida, pero el mexicano se negó a caer.

El cierre fue vibrante: Dorada sorprendió con unas tijeras desde lo alto y finalmente selló el triunfo con un Shooting Star Press que aseguró la cuenta de tres. Con este resultado, se convierte en retador oficial al Campeonato Unificado.

Al final del encuentro aparecieron Konosuke Takeshita y el monarca reinante Kazuchika Okada, pero Dorada se le lanzó con una plancha al campeón y dejó en claro a Takeshita que le esperaría lo mismo.

► Máscara Dorada va por el Campeonato Unificado en All Out

En All Out, Máscara Dorada enfrentará un reto histórico al medirse en triple amenaza con Konosuke Takeshita y el monarca reinante Kazuchika Okada. Una oportunidad única que lo coloca en el centro de los reflectores del mundo de la lucha libre internacional.