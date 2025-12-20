Máscara Dorada retiene el Campeonato Mundial Histórico ante Speedball Mike Bailey

En otro enfrentamiento que puso frente a frente a talento del CMLL contra representantes de AEW, Máscara Dorada expuso el Campeonato Mundial Histórico del CMLL ante el peligroso Speedball Mike Bailey, en un combate marcado por la velocidad, los vuelos y el riesgo constante.

Desde el arranque, ambos luchadores salieron a todo vapor con ataques rápidos y secuencias aéreas. El mejor parado en los primeros minutos fue el canadiense, quien logró someter al campeón con su intensidad, manteniéndolo en problemas durante varios lapsos del combate. Sin embargo, la agilidad de Dorada le permitió resistir y comenzar a cambiar el rumbo.

Conforme avanzó la lucha, la confianza de Máscara Dorada fue en aumento, al grado de lanzarse desde la parte alta de la entrada de luchadores, desatando la euforia del público y mostrando lo mejor de su repertorio aéreo. A partir de ese momento, el combate se convirtió en una auténtica guerra de vuelos espectaculares.

Ambos fallaron sus respectivas Estrellas Fugaces, para después intercambiar patadas que los dejaron tendidos sobre la lona. Lejos de bajar el ritmo, Dorada y Bailey continuaron con vuelos y ataques de alto impacto que mantuvieron a los aficionados al filo de sus asientos.

► Momentos clave

Tras intensos intercambios, Speedball buscó la victoria con golpes y toques de espaldas, incluso conectando una Estrella Fugaz seguida de rodillazos, pero el campeón logró resistir. Finalmente, Máscara Dorada derribó a Bailey desde las alturas y, sin perder tiempo, remató con una poderosa Estrella Fugaz para asegurar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Máscara Dorada retiene el Campeonato Mundial Histórico del CMLL y reafirma su dominio ante talento internacional, mientras que Speedball Mike Bailey mostró una vez más su agilidad y sapiencia para enfrentar a quien se le ponga enfrente.