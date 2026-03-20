¿Más WWE en Fortnite? Dos estrellas estarían en camino al videojuego

El universo de WWE dentro de Fortnite continúa creciendo y todo indica que no se detendrá pronto. Un nuevo reporte ha encendido la conversación entre los aficionados, luego de que se revelaran posibles incorporaciones que reforzarían el vínculo entre la lucha libre y el mundo de los videojuegos.

La información comenzó a circular en redes sociales y rápidamente tomó fuerza entre la comunidad, especialmente por los nombres involucrados, que combinan talento actual con una de las mayores leyendas de la industria.

► Liv Morgan y Stone Cold llegarían a Fortnite

De acuerdo con el filtrador HYPEX, reconocido por adelantar contenido relacionado con Fortnite, Liv Morgan y Stone Cold Steve Austin estarían en camino para integrarse al videojuego en una futura actualización.

De confirmarse, ambos nombres se unirían a una lista que ya incluye a figuras destacadas de WWE como Cody Rhodes, John Cena y Becky Lynch, quienes han formado parte de colaboraciones anteriores dentro del battle royale. también han aparecido talentos como Bianca Belair y The Undertaker, ampliando la representación de la empresa en el juego.

La posible inclusión de Morgan aportaría presencia de la actual generación femenina, mientras que Stone Cold sumaría peso histórico con uno de los personajes más icónicos en la historia de WWE.

► The Rock y los crossovers que vienen en Fortnite

Otro caso destacado es el de The Rock, quien ya forma parte del universo del juego bajo la identidad de The Foundation, un personaje clave dentro del lore de Fortnite y que podría regresar en futuras actualizaciones.

Además del contenido relacionado con WWE, el videojuego ha tenido un enorme lista de colaboraciones con diversas francicias internacionales.