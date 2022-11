Death Triangle retuvieron el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The Elite en Full Gear 2022 en la que fue la primera de su serie de siete luchas que van a tener en las próximas semanas (o meses). La segunda será el 23 de noviembre en el AEW Dynamite Thanksgiving Eve. La tercera, el 30 de noviembre, en un AEW Dynamite normal de miércoles por la noche. La cuarta llegará el 14 de ciembre en el especial AEW Winter is Coming 2022. Si es necesario, a la semana, volverán a luchar en otro especial: Dynamite Holiday Bash. Y si la historia continuara, lucharían el 28 de diciembre en el especial AEW Dynamite New Year’s Smash. Y si llegan al final, definirían todo en una séptima lucha el 11 de enero de 2023 en un Dynamite.

As announced at #AEWFullGear, the #AEW World Trios Championship will now be decided in a Best of 7 Series between #DeathTriangle & #TheElite, with Match 2 taking place at #AEWDynamite LIVE from Chicago, IL on Thanksgiving Eve at 8pm ET/ 7pm CT on @TBSNetwork! pic.twitter.com/YjBjgeItWE

— All Elite Wrestling (@AEW) November 20, 2022