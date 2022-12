«Se ha hablado en la WWE sobre un combate Hell in a Cell en el evento premium en vivo Royal Rumble«. De tan breve manera informaban nuestros compañeros de Wrestling News a comienzos de mes de la posibilidad de que Royal Rumble 2023 cuente con una lucha Hell in a Cell. Desde entonces, no hemos tenido más noticias, hasta ahora que este mismo medio aporta novedades en lo relativo a qué dos luchadores se enfrentarían dentro de la estructura metálica, señalando además que dicho combatae tendría un nombre propio.

. @TrueKofi is the first Superstar to declare for the #RoyalRumble Match! #SmackDown pic.twitter.com/OBTSWRSMXX

«La construcción ha comenzado para el evento premium WWE Royal Rumble y los mejores combates se han establecido internamente. Algunas cosas no se pueden anunciar en la televisión hasta después del episodio del 30/12 de SmackDown. A menos que haya una lesión, así es como se ve el cartel en este momento:

«Se le dice a WrestlingNews.co que el combate Edge vs. Bálor será un combate de personajes y en este momento parece un combate Hell in a Cell.

«En cuanto al combate de Pitch Black que WrestlingNews.co informó anteriormente, no se dieron más detalles, pero una fuente con la que hablamos todavía cree que este combate es para Bray Wyatt«.

Como siempre, a falta de que corroboremos esta información, o del anuncio oficial, debemos tomarla con pinzas. Seguiremos informando.

December 5, 2022