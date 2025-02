Un grupo de cinco hombres cuya identidad se mantiene oculta -se usa el término habitual «John Does» para referirse a ellos- llamados a sí mismos «Ring Boys» que sobrevivieron al abuso sexual impusieron una demanda contra WWE, Vince McMahon, Linda McMahon y TKO afirmando que fueron manipulados y abusados ​​sexualmente por el jefe del equipo de ring y locutor del ring, Mel Phillips.

Unas horas atrás, confirmamos que la demanda va a reanudarse después de que la Corte Suprema de Maryland confirmara el lunes la constitucionalidad de la Ley de Víctimas Infantiles del estado, que entró en vigor en 2023 y elimina los plazos para que las personas que fueron abusadas sexualmente en su infancia presenten demandas. Ahora, Brandon Thurston nos trae novedades.

New statement from attorney for the 5 former WWF ring boys about the Maryland Supreme Court ruling that will allow their lawsuit against WWE, TKO, Vince & Linda McMahon to continue.

Comments from attorney Greg Gutzler of the DiCello Levitt firm:

«The Maryland Supreme Court’s…

