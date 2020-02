Las reacciones que más llaman la atención después de un episodio semanal de WWE o NXT son las que las Superestrellas dedican a las cámaras de la empresa después de lo ocurrido en televisión. No son pocas las que se toman unos minutos para dar a conoce su opinión tanto en las victorias como en las derrotas o en los incidentes físicos con sus oponentes. Pero también tenemos que hablar de las publicaciones en redes sociales, pues luchadores y luchadoras del Imperio McMahon no dudan en mandar mensajes a todo el mundo una vez finalizado el show.

Bronson Reed se está situando poco a poco como un luchador cada vez más importante, pero todavía le queda mucho camino por delante para que lo podamos calificar como tal. Anoche pudo enfrentar a Roderick Strong pero fue vencido. No obstante, además de que dio un buen combate, no se va a rendir en su escalada.

Got caught tonight and I'm not happy about it. But rest assured I'm gonna keep bringing that FIGHT every single time! #WWENXT @WWENXT

Quien sí vivió un buen momento anoche fue Bianca Belair, que tuvo un encontronazo con Rhea Ripley del que salió triunfante.

También triunfó anoche Lio Rush, que además consiguió una nueva oportunidad por el Campeonato Crucero NXT.

Mr. @Jordan_Devlin1 …. Your time holding my championship is dwindling. ⏳ NEXT WEEK…. I take back what’s mine and i send you back to @NXTUK

Algunos de los momentos más interesantes del show de anoche los protagonizaron Matt Riddle y Pete Dunne intentando viajar a Portland. Habiendo visto a sus oponentes en el especial en diferentes ocasiones, los Campeones de Parejas NXT respondieron así:

ohhh Loserweights, we are also en route to Portland. While you both, or one of you might be flying high, rest assured on Sunday, we show you what tag team wrestling is all about. #tagteam101 #UndisputedERA

— Kyle O'Reilly (@KORcombat) February 13, 2020