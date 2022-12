Más luchadores podrían seguir los pasos de Jamie Noble

Jamie Noble se retiró oficialmente de la acción en el ring en 2009 después de sufrir una lesión en la espalda, aunque sí llegó a luchar esporádicamente mientras era parte del equipo de protección de Seth Rollins, conocido como J&J Security, luego de lo cual se ha mantenido en gran medida detrás del escenario como productor de WWE a tiempo completo.

Sin embargo, este domingo el ex Campeón de Peso crucero tuvo su última aparición en el cuadrilátero de WWE frente a los fanáticos de su ciudad natal en Charleston, West Virginia. Allí, el ex campeón de peso crucero se asoció con Braun Strowman, Ridge Holland y Butch para derrotar a The Usos, Solo Sikoa y Sami Zayn en el estelar de la velada, resultando vencedores cuando Noble cubrió al Uce Honorario.

► Jamie Noble luchó por última vez en WWE este fin de semana

El regreso al ring de Jamie Noble el fin de semana pasado puede haber abierto la puerta para que otros entre bastidores en la WWE regresen al ring. Según informó recientemente Fightful Select, los regresos de otros luchadores están potencialmente «sobre la mesa» luego de ver lo ocurrido con el ex Campeón de Peso crucero. Estas apariciones podrían ser, al igual que con Noble, de una sola noche.

Existe una larga lista de exluchadores actualmente se desempeñan en roles de productores, o como parte del equipo detrás del escenario de WWE, muchos de los cuales se han retirado desde entonces de la acción en el ring por una razón u otra, siendo Adam Pearce uno de los casos más relevantes. Si bien no hay nada oficial en torno a otras apariciones, es posible que más de uno decida animarse, si encuentra el momento propicio para ponerse las botas una vez más.