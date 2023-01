Más detalles sobre la vuelta de Jinder Mahal a NXT

Jinder Mahal estaba allí cuando Seth Rollins se convirtió en el primer Campeón NXT de la historia. No diríamos que dejó un legado en la marca amarilla pero está relacionado con ella desde sus cimientos. Por eso fue tan interesante que esta semana volviera a ella. También porque lleva mucho tiempo perdido en el elenco principal. Atrás quedaron los tiempos en que fue Campeón WWE. Ni siquiera en el medio cartel ha conseguido brillar últimamente. Pero esta aventura en el programa de los martes le puede venir muy bien.

► Jinder Mahal no estará mucho en NXT

O puede que no. Y es que nuestro compañero Bryan Álvarez informa en Wrestling Observer Live señala: “Jinder estará allí durante algunas semanas hasta que Veer esté listo para regresar”. Si el veterano luchador no va a quedarse mucho tiempo en NXT no va a suponer nada bueno (tampoco malo) para él este breve capítulo en su carrera como Superestrella. Por otro lado, también supone que la WWE no tiene nada para él en este sentido sino que solo apareció como sustituto de un asuente Mahaan para acompañar a Sanga.

Todavía no se sabe nada acerca de por qué Veer Mahaan está ausente de la televisión, así que seguiremos informando cuando tengamos más novedades. Mirando el lado positivo con Jinder Mahal, quizá esta oportunidad sí pueda aprovecharla para sacar algo de ella más de lo que en principio tienen planeado para él. “El Maharajá Moderno” ha hecho cosas muy buenas en el pasado y nunca se sabe cuando una Superestrella va a explotar nuevamente. Veremos qué sigue para él en las próximas semanas.