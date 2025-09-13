Más detalles sobre la salida de Andrade de la WWE

En una noticia de última hora que trascendió este sábado, se ha podido saber que el luchador mexicano, Andrade el Ídolo, está fuera de WWE. Si bien ninguna de las partes se ha pronunciado oficialmente, ya resultaba bastante raro el hecho de que el ex Campeón de los Estados Unidos no formara parte del último programa de SmackDown (donde sí estuvo Rey Fénix, quien era su compañero de equipo) ni tampoco en la reciente edición de Worlds Collide.

► Andrade y WWE habrían tenido diferencias creativas

La repentina salida de Andrade de la WWE se está haciendo más evidente, y nuevos detalles apuntan a fricciones tras bastidores como la causa principal, relacionadas por las diferencias creativas. Según un informe de BodySlam, el luchador mexicano había estado lidiando con diferencias creativas y de programación con la WWE desde su regreso en el Royal Rumble del año pasado.

El referido informe también indica que las tensiones aumentaron con el tiempo, generando frustración en ambas partes, y el asunto se complicó con el hecho de que Andrade había estado inaccesible durante varias semanas antes de su salida, lo que aumentó la incertidumbre sobre su rol en la compañía.

Andrade tenía 18 meses más de contrato por cumplir, por lo que la salida puede describirse como una situación aislada, y probablemente solicitada por el luchador. Lo último que se supo fue que habían planes creativos para que él y Rey Fénix lucharan contra los Wyatt Sicks en Clash in Paris, pero esta situación nunca se dio, y los Street Profits fueron quienes tomaron su lugar en el evento.

Ahora que Andrade se ha ido, la especulación se centrará en su próximo paso, que puede ser volver a AEW o a CMLL, o bien tomarse un tiempo fuera de los cuadriláteros. En todo caso, ya ha recibido una invitación de MJF vía X.

«Andrade: Estaré en México dándole una paliza a Mistico en CMLL frente a todos tus compatriotas arruinados. Mira si quieres tomar una margarita antes de que me suba al avión hacia Toronto para patearle el trasero al montañés de Mark Briscoe.»