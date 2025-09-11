Después de WrestleMania 41 en Las Vegas, se confirmó que la edición número 42 también se hará en ese recinto, pero cuando faltan más de seis meses para la realización de este evento, conocimos hace unas horas que WrestleMania 43 tendrá lugar en Arabia Saudita, según el anuncio hecho por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA), con PWInsider ratificando la veracidad de la noticia; no obstante, WWE todavía no se ha pronunciado al respecto.

► WrestleMania 43 sería parte del acuerdo entre WWE y Arabia Saudita

Ahora, Fightful Select ha revelado más detalles, incluyendo reacciones internas de altos mandos de la WWE y nueva información sobre el acuerdo a largo plazo en Arabia Saudita. Según Sean Ross Sapp, la WWE no ha respondido oficialmente, pero un alto ejecutivo dio una cita críptica, sin llegar a una confirmación definitiva:

«Donde hay humo, hay fuego»

Internamente, parece que WrestleMania en Arabia Saudita se ha hecho esperar, y varias fuentes afirmaron que las autoridades saudíes han estado presionando desde el inicio de su relación con la WWE, y que este año la situación se ha acelerado tras bambalinas.

“A principios de este año, se empezó a pensar en celebrar un WrestleMania en Arabia Saudita, con la posibilidad de ‘Super WrestleMania’ u otro tipo de marca”.

En un dato no menor, se espera que tres eventos de la WWE se celebren en Arabia Saudita en 2026: el Royal Rumble, además de los tradicionales espectáculos de mayo y noviembre que ya se celebran allí bajo el acuerdo de la WWE. Recordemos que este año solo se llevó a cabo un evento en dicho país, Night of Champions. Ahora, en un intento por seguir exprimiendo el acuerdo que ambas partes mantienen hasta el 2027.