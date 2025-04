Más detalles sobre cuándo podría reaparecer Darby Allin en AEW

Resulta interesante el escenario que se presenta en AEW Dynasty este domingo. Entre el clamor popular por tener nuevo campeón mundial (consecuencia del hartazgo hacia Jon Moxley y sus Death Riders) y el hecho de que el retador sea Swerve Strickland, tal vez la compañía haya cambiado sus presuntos planes.

Lleva apuntándose desde finales del pasado año, coincidiendo con su salida de la programación, que Darby Allin constituye principal candidato para destronar a Moxley en All In: Texas. Sin embargo, Allin no ha sido incluido en el torneo varonil por la Owen Hart Cup; según vende AEW, procedimiento por el que determinará al retador de Moxley para dicho PPV de julio. Y aunque la identidad de uno de los participantes queda en incógnita, no hay previsiones de que se trate del ex Campeón TNT.

► Bajar una montaña para subir otra

El pasado diciembre, durante la presentación de All In: Texas, Darby Allin confirmó que este mes cumpliría su sueño. Y no, no se refería a ganar el Campeonato Mundial AEW, aunque ya avanzó lo que planeaba de cara al verano.

«Lo genial de AEW es que puedo mirarme al espejo y saber exactamente quién soy. Esta compañía me da tanto… Me dejan hacer lo que quiero hacer en el ring frente a todos ustedes, y me dejan hacer lo que quiero hacer en mi vida personal. En abril voy a escalar el Monte Everest, y voy a llevar la bandera de AEW y plantarla en la cima del maldito mundo para recordarle a todos de lo que AEW es capaz. Cuando baje de esa montaña, voy a ir a Globe Life Field, y juntos, como familia, AEW va a recordarle al mundo exactamente de lo que esta compañía es capaz […]»

Hoy, Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter comparte la fecha exacta en que Allin comenzará el ascenso a la montaña más alta de la Tierra: 15 de abril. Tal aventura suele extenderse unos dos meses, tal vez dos y medio si es tu primera vez. Así pues, a menos que Allin no sea capaz de completar el reto y abandone la expedición antes de tiempo, «The Enigma» debería estar de vuelta en el mundo llano para el inicio del verano. ¿Demasiado presuroso? Seguramente el domingo conozcamos la respuesta.