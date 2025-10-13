Más detalles del nuevo acuerdo de Santos Escobar con WWE

El mexicano Santos Escobar solo duró 24 horas en la agencia libre, ya que durante la semana anterior surgió la noticia de que continuará su carrera en WWE tras llegar a un nuevo acuerdo con la compañía, según reportó Mike Johnson de PWInsider.

► WWE mejoró las condiciones para Santos Escobar

Si bien aún se desconoce el monto exacto del nuevo contrato de Escobar, Fightful Select informó recientemente que se trata de una «gran suma de dinero». El informe también agrega que varias figuras de la WWE también se muestran gratamente sorprendidas de que Escobar haya extendido su contrato en la compañía.

«El contrato anterior de Escobar con la WWE expiró la medianoche del martes pasado, y la WWE le ofreció uno nuevo que incluía un aumento salarial de antemano. A pesar de esto, Escobar, según se informa, se negó a renovar con la WWE en ese momento, alegando preocupación por cómo la compañía lo utilizaría creativamente si se quedaba. Al parecer, no le preocupaba conseguir un gran impulso con la WWE, sino evitar un período de incertidumbre en cuanto a la forma en como era programado su personaje. Cuando la WWE finalmente reevaluó las preocupaciones creativas de Escobar y propuso un contrato aún mejor, ambas partes llegaron a un acuerdo.»

Escobar se unió a la WWE en 2019. Al año siguiente, se convirtió en el líder de Legado Del Fantasma junto a Cruz Del Toro y Joaquín Wilde. Los tres continuaron trabajando juntos tras su ascenso al elenco principal de la WWE y se unieron a Latino World Order. Sin embargo, en noviembre de 2023, Escobar traicionó a Rey Mysterio y LWO, reformando Legado Del Fantasma con Humberto Carrillo y Ángel Garza, con quienes mantuvo una alianza hasta la finalización de su contrato. No se sabe si el trío se mantendrá unido ahora que el ex Campeón de Peso Crucero ha sido recontratado.

Recordemos que la última aparición de Santos Escobar en el ring se produjo en junio, durante el evento AAA x WWE Worlds Collide 2025: Los Ángeles, donde hizo equipo con Angel y Berto para derrotar al trío de AAA conformado por El Hijo del Dr. Wagner Jr., Pagano y Psycho Clown.