Más detalles del accidente donde murió Jay Briscoe

La lucha libre profesional sigue en shock. Jay Briscoe, uno de los mejores luchadores por equipos de los últimos tiempos en Estados Unidos, falleció de forma prematura y trágica a sus 38 años de edad la noche de ayer martes 17 de enero de 2023.

Ahora, se ha podido saber más detalles del accidente de tránsito en donde falleció Briscoe, y también, en donde falleció la conductora de un automóvil con el que chocó. Las hijas de Jay Briscoe también fueron víctimas del accidente y se encuentran en un estado delicado de salud.

Ringside News pudo obtener el informe detallado de los servicios de emergencia con relación a este accidente, el cual, aparentemente, ocurrió cuando Briscoe iba rumbo a su casa tras una competencia de porrismo de sus hijas.

Y hace pocos momentos, el departamento de policía de Delaware ha emitido un comunicado de prensa dando más detalles de lo ocurrido, a su vez que se anuncia que el caso se encuentra en investigación:

“La Policía Estatal de Delaware está investigando un accidente fatal que ocurrió en Laurel ayer por la tarde y que resultó en la muerte de dos personas.

“El 17 de enero de 2023, aproximadamente a las 5:09 p. m., una Chevrolet Silverado 1500 de 2019 iajaba hacia el oeste por Laurel Road, justo al oeste de Goose Nest Road. Al mismo tiempo, un Chevrolet Silverado 2500 de 2016 viajaba hacia el este en Laurel Road en la misma vecindad.

“Por razones desconocidas, la conductora de la camioneta Silverado 1500 no permaneció en su carril, cruzó la línea central e ingresó al carril en dirección este de Laurel Road, directamente en el camino de la Silverado 2500. Esto resultó en una colisión frontal entre las dos camionetas en el carril hacia el este.

“La conductora de la Silverado 1500, identificada como Lillyanne Ternahan, de 27 años, de Frankford, Delaware, llevaba puesto el cinturón de seguridad. El conductor de la Silverado 2500, identificado como Jamin Pugh, de 38 años, de Laurel, Delaware, no tenía puesto el cinturón de seguridad. Ambos conductores fueron declarados muertos en la escena.

“Los dos pasajeros en la camioneta de Pugh, identificados como su hija de 12 años y su hija de 9, estaban debidamente con su cinturón de seguridad. Ambas niñas fueron llevadas en ambulancia a un hospital del área y fueron ingresadas en estado crítico.

“Se desconoce la participación del alcohol en este accidente. Ningún otro vehículo estuvo involucrado en esta colisión. La carretera estuvo cerrada durante aproximadamente cuatro horas mientras se investigaba y despejaba la escena”.

Recientemente, Dave Meltzer informó acerca del estado de salud de las hijas de Jay Briscoe, y no son muy buenas noticias hasta el momento:

Please send prayers for Jay's daughters Jayleigh and Grace. Both had serious injuries in the accident and Grace needed significant surgery.

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) January 18, 2023