Más detalles de la renovación contractual de Natalya

Uno de los temas a seguir era lo relacionado al contrato de Natalya con WWE, el cual hasta el mes pasado estaba a punto de expirar, aunque no se conocía la fecha exacta. Si bien las partes estaban en conversaciones para una posible renovación, también habían informes que decían que la luchadora estaba evaluando sus opciones dentro y fuera de la WWE. No obstante, hace unas horas se pudo conocer un reporte de que The Queen of Harts ya había renovado con la compañía.

► Natalya renovó su contrato justo antes de su expiración

Respecto del nuevo contrato de Natalya, Sean Ross Sapp de Fightful Select confirmó la noticia dada esta mañana, a la vez que agregó que el nuevo acuerdo se cerró a finales de junio, justo antes de que expirara su contrato anterior. Si bien no estuvo presente en el episodio de Raw de esta semana, las fuentes indicaron que el acuerdo ya se había cerrado para entonces. No obstante, desde que renovó, no ha aparecido en ningún evento de la WWE.

También se informó que las negociaciones entre WWE y Natalya comenzaron en mayo, durante las cuales ella aseguró que sus proyectos externos estuvieran alineados con los términos del nuevo contrato, el cual abarca varios años. The Queen of Harts ha estado trabajando en la WWE desde el 2008 y ya ha conseguido algunos récords dentro de la compañía, por lo que este nuevo acuerdo le permitirá continuar con su legado.

A partir de ahora, habrá que ver cómo le irá a Natalya en esta nueva etapa con la compañía. Recordemos que previo a la expiración de su contrato anterior, la veterana había alternado apariciones tanto en el elenco principal como en NXT, ayudando en esta última marca a Karmen Petrovic.