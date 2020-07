El Universo WWE se está preguntando qué pasa con Shayna Baszler desde el 12 de mayo, día en que la luchadora tuvo su último combate, su última aparición en un encordado de la empresa. Sin noticias de ninguna lesión ni tampoco de que fuera afectada directamente por la Era Covid, los fanáticos están extrañados de su desaparición de la programación. Especialmente porque en el mismo momento en que abandonó NXT, donde fue la más dominante de todos los tiempos en la marca amarilla, empezó a aterrorizar en Monday Night Raw.

► ¿Qué pasa con Shayna Baszler en Raw?

No ha habido una explicación oficial por parte de WWE sobre la situación de la luchadora pero todos los reportes han apuntado a la destitución de Paul Heyman. No es sorprendente pues fue tras la destitución de éste como responsable de la marca roja cuando el moméntum de Baszler empezó a caer. La nueva información acerca de qué está pasando con ella la proporciona en este caso Ringside News, que tuvieron acceso a novedades a través de sus fuentes en el imperio McMahon.

"Hemos sabido que Shayna Baszler todavía está por ahí, pero todavía está 'al margen'. No se ha mencionado ninguna lesión. Están apareciendo algunas ideas en WWE, pero a Vince McMahon no le gusta ninguna de las que está escuchando. También nos han dicho que ella era 'un proyecto de Heyman'. Se han estado proponiendo algunos planes de forma interna para Baszler, pero no dicen que 'ninguno ha convencido a hasta ahora'".

De acuerdo a este medio, Baszler está apartada de la acción porque Vince McMahon todavía no ha decidido cómo va a continuar su aventura. Mirando el vaso medio lleno, esto podría no ser una mala noticia pues podría indicar que el mandamás no quiere hacer cualquier cosa con la luchadora sino que quiere que siga adelante con una buena historia. Por otro lado, mirando el vaso medio vacío, también podría significar que no tiene mucho interés en tenerla en televisión en este momento.

Probablemente a cualquier fanático se le ocurriría una idea para que Baszler de su siguiente paso en Raw. Así, de primeras... Que retome su rivalidad con Asuka por el Campeonato Femenil Raw que esta sostiene actualmente, que de la bienvenida a Bianca Belair a la marca roja (aunque ella no está en una situación mejor), que enfrente a Ruby Riott para también sacar a esta del estancamiento, o que haga como algunas Superestrellas y pase a Friday Night SmackDown. También debe tenerse en cuenta la situación actual que vive el mundo, que vive WWE, que está afectando a todo el mundo.