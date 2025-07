Marvin Vettori y porqué no le agrada Brendan Allen

Al ex retador al título mundial de peso medio de la UFC, el italiano Marvin Vettori, no le agrada el contendiente de las 185 libras en la UFC, Brendan Allen.

El año pasado, un altercado en un casino de Florida terminó en una pelea a muerte entre Vettori y Allen. Ahora, los dos contendientes de peso mediano se enfrentarán este sábado por la noche cuando el Ultimate Fighting Championship viaje a Nueva Orleans para una cartelera cargada de UFC 318 en el Smoothie King Center.

Desde su encuentro viral, Vettori ha dicho muchas cosas negativas sobre Allen, pero su odio hacia el estadounidense se reduce a que a Vettori simplemente no le gusta su estilo.

«Es una larga historia. Pero les voy a decir esto: solo por su cara, no me cae bien», declaró Vettori a TMZ Sports. «No hace falta mucho. Joder, este tipo es simplemente antipático. Pero bueno, hay una razón, pero no quiero decirla aquí… Por su forma de comportarse, es un quejica«.

Dicho esto, ‘El Sueño Italiano’ está decidido a lograr un final espectacular en el UFC 318 y volver a la senda de la victoria por primera vez desde 2023.

«No va a durar mucho, solo te lo digo», añadió. «Voy a ir con todo, será ahora o nunca, será matar o morir… Busco aplastarlo, destrozarlo por completo».

Vettori llega al combate con dos derrotas consecutivas, quedándose a las puertas contra Jared Cannonier y Roman Dolidze. De igual manera, Allen también ha perdido su última en dos peleas, ante Nassourdine Imavov y Anthony Hernandez.

Con Vettori y Allen manteniéndose como los peleadores número 10 y 11 de la división, respectivamente, es poco probable que una victoria les dé un impulso considerable en el peso mediano. Sin embargo, le dará al ganador la oportunidad de luchar una vez más para ascender en la clasificación en lugar de simplemente intentar mantener su posición.