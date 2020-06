Con todo esto del movimiento #SpeakingOut, el #MeToo de la lucha libre profesional, hemos tenido unos días bastante alocados y llenos de información noticiosa. La más reciente de todo esto es el hecho de que Marty Scurll aceptó haber tenido sexo con una joven de 16 años de edad cuando él tenía 26 años, es decir, hace 6 años atrás, sin embargo, dijo que el encuentro, a su entender, había sido consensuado. Este fue el comunicado que emitió a través de su cuenta oficial de Twitter:

► Marty Scurll acepta que tuvo sexo con menor de edad

"Soy consciente de que una mujer joven ha presentado valientemente su relato de abuso sexual por parte de algunos miembros de la comunidad de lucha libre en el Reino Unido hace 5 años, una comunidad de la que formé parte. Aunque realmente creo que nuestro encuentro esa noche fue consensuado, y es un hecho que nuestro encuentro fue legal, ese casi que no es el punto.

"Entiendo que ella ahora ve nuestro encuentro como parte de un problema mayor dentro de la comunidad de lucha libre. Lo que me preocupa en este momento es, por lo que he estado leyendo, que ella es fan de la lucha libre y se le hizo sentir insegura dentro de esa comunidad. Esto no es aceptable. También entiendo que la gente la ha estado atacando en las redes sociales, y les ruego que por favor paren eso. Ella tiene derecho a su voz y es nuestra responsabilidad escuchar".

Sin duda una gran respuesta a la altura. Es importante aclarar que una actividad sexual en Inglaterra se considera legal cuando ambas partes tienen 16 años o más. Así que realmente no habría delito que perseguir en este caso.

Además, la mujer aceptaque una amiga le aconsejó no irse para la habitación de hotel de Marty, y ella tampoco dice que se negó a practicarle sexo oral o le dijo "no" en algún momento de su encuentro.

Y las palabras de Marty de que ella no se sintió segura en el ambiente de la lucha, es porque en la misma denuncia acusa a su entonces novio, Daniel Edler, fundador y programador de de IPW:UK, de violarla años atrás, aunque no es la primera mujer que acusa a este desde 2018.