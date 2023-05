No es lo único destacable de su carrera en la lucha libre profesional pero recientemente volvimos a hablar de Marty Garner recogiendo sus propias declaraciones sobre aquel Pedigree de Triple H que está considerando el más peligroso.

“Cuando sucedió, dijo: ‘Maldita sea, ¿estás bien?’. ‘Estoy bien, hermano’. Cuando llegué a la parte de atrás, me dijo: ‘Amigo, se veía muy bien. Solo quiero asegurarme de nuevo, ¿estás bien?’.‘Estoy genial’. Él dice: ‘Hermano, wow’. Él simplemente negó con la cabeza como si no pudiera creer que estaba vivo y parado allí hablando con él. No estaba orgulloso de eso, en realidad, porque me equivoqué. Fue un video de vergüenza para mí durante mucho tiempo y luego simplemente lo acepté. Cometí un error, los errores ocurren, estaba tratando de impresionar a alguien y no funcionó del todo bien. Es lo que es”.

MVP’s opponent is notorious JOBBER Marty Garner. If you don’t know who Marty Garner is, he got famous for all the wrong reasons. He broke his fucking neck taking the “Pedigree from Hell” from Triple H in the mid-1990s. pic.twitter.com/shtsrJlVAM — Aaron Carolla (@ajcarolla21) July 14, 2020

> Marty Garner arbitró The Firm Deletion

Hoy continuamos con su entrevista con Jeremy Lambert y Joel Pearl en In The Weeds pero cambiando de tema pues hablamos de que él fue uno de los réferis del reciente The Firme Deletion en el que Matt Hardy, Jeff Hardy, Isiah Kassidy y Hook vencieron a The Firm (Stokely Hathaway, Lee Moriarty, Ethan Page y Big Bill) en la Guarida Hardy durante el AEW Rampage de la semana pasada.

“Vivo a unas seis millas de Matt, por lo que fue muy conveniente para mí presentarme. Me llamó y me dijo: ‘Oye, tengo algo si quieres hacerlo. Es The Firm Deletion en mi casa’. Le dije: ‘Iba a preguntarte si necesitabas ayuda, me encantaría hacerlo’. ‘Absolutamente. Ven y podemos hablar de eso’. Hablamos sobre eso y lo filmamos. Me alegró hacerlo, lo pasé genial, pude ver a Caprice (Coleman, el otro réferi) y a todos. Fue un gran negocio”.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo duró la filmación, ya que el tapete presentaba tomas diurnas y nocturnas y entraba en múltiples áreas del Hardy Compound, Marty dijo:

“Creo que llegué allí a las 5:15 de la tarde y me fui esa mañana a las 3:45. Fue un gran día. Matt tenía comida para nosotros y refrigerios. Fue genial. Pude ponerme al día con muchachos que no había visto en mucho tiempo. Fue muy divertido. […] Pizza Hut, sándwiches de mantequilla de maní y mermelada. Bebidas. Todos los buenos refrigerios se agotaron rápidamente”.

Marty Garner no trabaja en AEW pero cuenta que sigue el producto como fanático:

“Me he mantenido al día. Me he mantenido al día con las cosas de Deletion y Matt y todo lo que sucede en AEW. Están haciendo un gran trabajo y está mejorando cada vez más. Seguí con eso, sabía quiénes eran todos, sus funciones y lo que estaba pasando cuando entré. Caprice y yo nos hemos mantenido en contacto a lo largo de los años. Caprice fue nuestro primer aprendiz en OMEGA y le ha ido bien. Estamos muy orgullosos de él”.

¿Qué te pareció la lucha The Firm Deletion?