Martínez: «Victoria sobre Aldo abrirá muchas puertas»

Jonathan Martínez disfruta la oportunidad de enfrentarse a José Aldo en UFC 301.

El miembro del Salón de la Fama de UFC Aldo (31-8 MMA, 13-7 UFC) saldrá de su retiro para enfrentar a Martínez (19-4 MMA, 10-3 UFC) el 4 de mayo en el Rio Arena de Río de Janeiro (pago por ver, ESPN+).

Dado que UFC 301 necesitaba otra gran pelea, surgieron rumores de una posible pelea entre los ex campeones Aldo y Dominick Cruz. Martínez admite que se sorprendió al recibir la llamada.

«Nunca pensé que iba a pelear contra José Aldo, pero es un gran nombre y estaré listo para ello».

Martínez está en una racha ganadora de seis peleas, incluyendo patadas finales sobre Cub Swanson y Adrián Yáñez. Aldo actualmente no está clasificado en peso gallo, pero Martínez conoce el valor de pelear contra el ex campeón de peso pluma.

«Me ayudará mucho porque es un gran nombre y una victoria me abrirá muchas puertas. Así es como yo lo veo».

Martínez tendrá que resistir a los alborotadores fanáticos brasileños, quienes aplaudirán al “Rey de Río”. Pero para Martínez, quien no ha competido frente a una gran multitud desde febrero de 2020, una multitud que abuchea es mejor que ninguna.

«Honestamente, estoy listo para los abucheos simplemente porque he estado peleando en Apex durante mucho tiempo. Escuchar abucheos me hará sentir como si me estuvieran animando”.