Marlon Vera: «Le voy a dar un escarmiento a Deiveson Figueiredo»

Marlon Vera está listo para dejar atrás su derrota en la pelea por el título ante Sean O’Malley y comenzar su reconstrucción en UFC en ABC 7 .

Después de subirse al octágono dos docenas de veces, Vera (21-9-1 MMA, 15-8 UFC) finalmente obtuvo su tan esperada oportunidad por el título en marzo con una revancha contra Sean O’Malley. No le fue como él quería, ya que sufrió una derrota por decisión unánime en gran medida unilateral en UFC 299 que lo envió de vuelta a la mesa de diseño.

Según “Chito”, el daño sufrido en la derrota ante O’Malley no fue tan grave como parecía superficialmente. Se sintió lo suficientemente saludable como para programar otra pelea menos de cinco meses después y se enfrentará al ex dos veces campeón de peso mosca Deiveson Figueiredo (23-3-1 MMA, 12-3-1 UFC) en la cartelera del sábado en el Etihad Arena en Yas Island, Abu Dhabi (ABC, ESPN2, ESPN+).

“¿Por qué esperar? Si espero demasiado, no olvidaré la experiencia de mi última pelea, pero me secaré demasiado los pies. Solo quería mantenerme activo. Me siento bien en el gimnasio con la lucha libre y el sparring. Las cosas están avanzando. Hicimos ajustes. Definitivamente hicimos ajustes y me siento muy bien”.

Figueiredo tiene marca de 2-0 desde que subió a las 135 libras en diciembre, habiendo vencido a Rob Font por decisión en su debut divisional y luego convirtiéndose en el primero en someter al ex campeón Cody Garbrandt en abril en UFC 300.

Vera, de 31 años, dijo que respeta lo que su rival brasileño ha hecho hasta ahora desde que cambió de categoría de peso, pero cree que esta es la pelea en la que se dará cuenta de que el peso mosca es el más adecuado para su futuro.

“Es un gran peleador. Parece que pega fuerte, parece un tipo fuerte. Últimamente ha estado usando mucho su jiu-jitsu y su lucha libre, así que tal vez siente que la diferencia de potencia y tamaño es demasiada. Pero derrotó a los dos últimos oponentes. Veamos qué puede aportar. Siento que voy a hacer de él un ejemplo y lo voy a enviar de regreso a (peso mosca)”.

Vera, número 10 en la última clasificación de peso gallo dijo que cree que ha corregido las cosas que salieron mal contra O’Malley y confía en que puede hacer otra carrera por el título. Reconoce que habría sido fácil ver su motivación desvanecerse después de llegar a una pelea por el título y quedarse corto, pero eso solo lo ha impulsado aún más.

“Sería lo más fácil rendirse y decir: ‘Esto no es para mí. Para ser honesto, tengo mucha hambre. Solo quiero dar un buen ejemplo. Principalmente a mis hijos, a mi familia, a la gente que me ama. Pero al final del día, este es un deporte o negocio mundial, o como quieras llamarlo. Puedes inspirar a mucha gente simplemente demostrando que puedes volver.

“En la vida se pueden hacer cambios, levantarse y hacer lo que se quiera, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. ¿Por qué quedarse de brazos cruzados cuando esa es la opción más fácil? ¿Simplemente dejar pasar las cosas? No estoy hecha para eso. Estoy deseando demostrar lo que puedo hacer”.