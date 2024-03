Marlon Vera: «Derrota ante José Aldo es el mejor error de mi vida»

Perder ante José Aldo fue lo mejor que le pudo pasar a Marlon Vera . Después de propinarle a Sean O’Malley la primera y única derrota de su carrera en agosto de 2020, Vera tuvo una gran oportunidad contra el ex campeón Aldo a fin de año. Después de recuperarse para ganar el round 2, Vera fue retenido durante toda el round 3, perdiendo la pelea por decisión unánime .

Vera (21-8-1 MMA, 15-7 UFC) dice que cometió un error costoso al comenzar la ronda final y pudo aprender lecciones muy valiosas de esa derrota.

“Esa derrota me dolió mucho porque mirar por televisión es algo, pero estando allí, como en el primer asalto, estaba calculando, estaba tratando de calcular su velocidad, estaba tratando de ver sus golpes al cuerpo”. En el segundo round, estoy 100 por ciento seguro de haber ganado ese round, y al salir del segundo round, al final del segundo round, estaba muy cansado y abrumado.

“Puedo sentir su energía. Él estaba como, ‘Oh, voy a perder de nuevo, hombre’. Ya terminé’, y me volví tan engreído y arrogante, que cometí un error infantil al simplemente correr alrededor de la jaula y lanzar un golpe sin ningún motivo. Ni siquiera peleo así. Eso me costó la pelea”.

Desde entonces, Vera ha ganado cinco de sus últimos seis, incluidos los nocauts de los ex campeones Frankie Edgar y Dominick Cruz. Su carrera lo llevó a la primera oportunidad por el título de su carrera, donde se enfrentará al campeón de peso gallo O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC) en el evento principal de UFC 299 el 9 de marzo en Kaseya Center en Miami.

“Perder así realmente dolió. Fui a un lugar oscuro. Fui duro conmigo mismo. Fue deprimente… Eso fue 1001 por ciento para mí. Cometí el mayor error de mi vida, pero también fue el mejor error de mi vida porque me enseñó mucho a largo plazo.

“Por eso viste cómo se desarrolló mi carrera, porque pensé: hay que tener cuidado con todo en todo momento. Simplemente me enseñó tantas cosas. Esa derrota, diría que podría ser la mejor derrota de mi carrera, y no soy un enemigo. ¿Por qué no (tener esa lección) contra una leyenda como José Aldo?”